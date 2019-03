Bianco: “Nos salvamos y ahora apuntamos al Reducido”

“Hoy es un día de festejo para Gimnasia”, así arrancó la conferencia de prensa José María Bianco luego de que su equipo venciera por la mínima al Dragón. Es que el Lobo cumplió el principal objetivo para esta temporada que era mantener la categoría, algo que era un deseo de todo el pueblo Mensana y por eso esta jornada será muy valorada.

En sus declaraciones, el Chaucha se refirió a la meta alcanzada y también hizo un repaso de los logros que consiguió el club durante esta campaña. Pero el DT no se quedó con lo sucedido y fue más allá al plantear la oportunidad de que el Lobo se clasifique al Reducido. Hoy por hoy está adentro pero restan tres partidos y hay muchos equipos pugnando por la plaza que ostenta el Blanquinegro.

En primer lugar el técnico habló sobre la permanencia: “Es un día de festejo para Gimnasia porque hemos conseguido mantener la categoría. Sufrí mucho durante todo el campeonato porque no es fácil mantener la categoría con un equipo que recién asciende”.

Luego Bianco habló de todos los objetivos propuestos: “Teníamos cuatro cosas. Una era la que pedía la gente que era ganar el clásico, otra clasificar a la Copa Argentina, ahí tuvimos el plus de pasar de fase, la otra era mantener la categoría y ahora vamos por el último que es entrar al Reducido”.

“Jugar un año más en la B Nacional es un premio enorme por todo el sacrificio que hicieron los jugadores y el club. Y si clasificamos al Reducido vamos a poder soñar con algo más”.

Acerca de la posibilidad de clasificar al octogonal, el Chaucha comentó: “Todos los equipos están muy juntos, todos quieren llegar al reducido y va a ser muy difícil encarar estas últimas tres finales. Espero que con la categoría salvada los chico se suelten para poder jugar el fútbol que queremos”.

Por último, sobre el triunfo ante el Dragón el DT fue contundente: “Nos propusieron un juego muy físico, con mucho juego aéreo, con balones cruzados y lo hicimos bastante bien. No me voy conforme con el rendimiento futbolístico, pero estos últimos cuatro partidos no se tienen que jugar bien, se tienen que ganar como sea”.