Bernardi se fue con bronca: “No merecimos perder”

Boca le puso un parate a la buena racha que tenía Godoy Cruz. La victoria ante Patronato y la excelente labor contra Sporting Cristal, hicieron que el Tomba llegue ante el Xeneize con la moral suficientemente alta como para dar el golpe en el Malvinas. Sin embargo no pudo aunque volvió a dejar una imagen muy positiva desde la entrega y del juego, que hicieron entusiasmar al hincha Bodeguero.

Lucas Bernardi también resaltó lo que hizo su equipo en la cancha pero no dejó de expresar su inconformismo por el marcador final. “No me voy enojado pero sí con bronca porque el partido no estaba para este resultado, ni para el 2 a 1 ni para ir perdiendo 1 a 0”, arrancó el DT.

Luego continuó: “Creo que lo jugamos bien, en el primero controlamos hasta que tuvimos una distracción donde nos hicieron el gol. Después en el segundo tiempo manejamos bien, tuvimos más profundidad, atacamos mejor, encontramos espacios y Boca tuvo poco dominio de juego”.

El complemento fue controlado por el Tomba pero no pudo cristalizar eso en las redes contrarias: “Nos faltó un poco de fuerza para definir. Tuvimos decisión y dominio pero a medida que fue pasando el tiempo perdimos fuerza y eso nos faltó al final. Ante estos rivales tenes que lastimar cuando llegás porque no perdonan”, reflexionó Bernardi.

“Tendremos que ir el domingo que viene a dar vuelta la serie, pero creo que lo podemos hacer si somos más precisos”.

Por último el técnico del Expreso se refirió al arbitraje de Silvio Trucco y a la “igualdad de condiciones” cuando se juega contra un “grande”: “A veces pasan estas cosas. Creo que lo que se busca es tratar de competir y queremos igualdad ante esto. Cuando jugás contra estos rivales vos pedís igualdad ante las infracciones, los golpes, ante situaciones que se van jugando, pero pasan detalles”.

“Tratamos de competir y cuando pasan estas cosas lógicamente los jugadores lo sienten dentro de la cancha. Son cosas del fútbol, esta vez nos tocó pasar esto pero no quiero entrar en polémicas porque no podemos cambiar el resultado”, completó Bernardi.