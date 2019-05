Bernardi, feliz y orgulloso de volver a lograr la clasificación con el Tomba

El entrenador de Godoy Cruz, Lucas Bernardi, se metió en la historia del club en 2017 al lograr clasificarlo a los octavos de final de la Copa Libertadores por primera vez en su historia. Y hoy, con la victoria ante Universidad de Concepción, lo consiguió por segunda vez, por lo que se mostró muy feliz en conferencia de prensa.

"Para otros clubes pasar de fase es normal, para Godoy Cruz no es algo lógico y normal, porque tarda mucho tiempo en poder desarrollarse, ha sido muy poco tiempo en el que vuelve a competir en Copa Libertadores, y me encuentra nuevamente delante del plantel, con la suerte de dirigir a futbolistas que se brindan como aquél equipo, con un gran esfuerzo y un gran corazón, y me siento muy feliz de poder ser parte de una pequeña historia del club", comenzó diciendo el DT.

Hace dos años, Bernardi dirigió el partido de ida ante Gremio y se fue antes de jugar la ida en Porto Alegre. Ante la consulta de si este nuevo logro lo toma como una revancha personal, respondió que "no es una revancha porque el fútbol es muy dinámico y te lleva de un lugar al otro. Es una posibilidad de volver a disfrutar de un momento muy bueno, de un momento muy lindo, se reivindican un montón de situaciones y yo me siento muy feliz".

Finalmente, sobre la presencia de varios juveniles del club en el equipo titular, explicó que "cuando estuvimos en la primera etapa era uno de los puntos. En ese momento debutó Verdugo, debutó Núñez... Para los entrenadores de juveniles, para el Gato Oldrá que está al frente, los debe poner muy felices ver a los chicos desarrollarse y en un partido muy importante en el que no sintieron la presión de lograr el objetivo".