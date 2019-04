Bernardi, conforme: "Lo bueno es haber jugado bien"

Tras la importante victoria conseguida anoche, el entrenador de Godoy Cruz analizó lo ocurrido y dejó varios títulos. El principal, y quizá más importante, es que destacó lo positivo de haber mantenido el nivel mostrado con Patronato el sábado pasado más allá de los nombres que puso en cancha.

"Lo bueno es haber jugado bien, de haber podido continuar lo que hicimos con Patronato. No fueron los mismos nombres en cancha, pero la idea se está encontrando. Me pone feliz que hayamos tenido la continuidad y la eficacia que no habíamos tenido", explicó.

Y agregó: "Tuvimos todo el control y estamos contentos porque dentro del equipo habían chicos formados en el club. Eso es lo mejor que tiene el triunfo".