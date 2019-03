El pálido empate 0 a 0 de Godoy Cruz ante Rosario Central dejó poco lugar al análisis. El partido fue ordinario y en ambos lados hubo poco para rescatar desde lo futbolístico. Por eso en su conferencia de prensa, Lucas Bernardi habló sobre lo que debe trabajar en el plantel para que llegue al nivel que desea. A su vez también enumeró los aspectos positivos que ha encontrado en los dos partidos que ha dirigido.

En primer lugar, el DT habló sobre la rotación que hizo (el Morro García no fue ni al banco) teniendo en cuenta que queda muy poco para el final de la Superliga: “La rotación tiene que ver con el tiempo de recuperación que tenemos. Sé que quedan pocos partidos pero el plantel viene de dos partidos muy tensos y mañana estamos viajando a Lima así que no tenemos margen de recuperación. Sino hubiera sido otro el equipo”.

Luego Bernardi puntualizó en el mayor déficit que ha tenido el equipo: “Nos falta chispa, nos falta energía, el equipo está cuatro marchas atrás de lo que necesitamos”. En cuanto a lo positivo, el técnico dijo: “Mejoramos defensivamente porque no hemos recibido acciones de riesgo en estos dos partidos que hemos estamos”.

“Nos falta asociación, energía y por momentos parecía que el partido lo estábamos jugando en cámara lenta. Por otro lado me quedo con que los chicos se esfuerzan, que llevan adelante el plan de juego y que no han sido superados”.

El entrenador también respondió la consulta sobre si le falta plantel: “Tenemos muy buenos chicos jóvenes. La decisión de dejar futbolistas afuera impacta en la jerarquía del plantel, pero hay un montón de jugadores que tienen buena capacidad y que tienen que mostrarse. Estamos bien”.

Por último Bernardi habló de la falta de gol que tiene el Tomba, ya que hace cinco partidos que no convierte: “Estoy hace dos partidos y si me empiezo a hacer problemas porque no se convierte va a ser complicado. Así que elijo pensar que este es un plantel que tiene gol y que eso va llegar cuando los chicos agarren confianza y cuando se den cuenta que no son superados y que pueden mantener el arco en cero”.