Benjamín fue hallado por un piloto del Dakar: "Tenía una corazonada"

Alberto Puchi Ontiveros lideró el equipo de 15 motociclistas que encontró a Benjamín, el nene de 6 años que estuvo 24 horas perdido en el campo en Las Salinas, San Juan, a más de 20 kilómetros del lugar donde lo habían visto por última vez.

"Desde esta mañana tenía una corazonada. Soy papá de dos nenes chiquitos y sentí que podían ser ellos, Santi o Clara", relató Ontiveros en diálogo con el diario Clarín.

El motociclista, que corrió las últimas seis ediciones del Rally Dakar, contó que esta mañana recorrió "muchos kilómetros, siempre por la misma zona. Seguíamos huellas de sus zapatillas. En el segundo o tercer intento, lo encontramos. Cuando lo vi al chico ni frené. Pegué la vuelta para avisarle al helicóptero. Lo importante era sacarlo de inmediato de ahí".

​Después de dar aviso, se acercó a Benjamín junto al resto de los motociclistas y a otro equipo que iba a caballo. "Estaba bien, cansado y un poco sucio", afirmó Ontiveros, y agregó que "tenía sed y se asustó con el ruido de las motos".

El sanjuanino conoce la zona como la palma de su mano porque allí suele practicar. Al describirla, dijo que "hay una parte de piedra y vegetación y otra, en la que apareció el niño, que es todo barro".

Finalmente, dijo que "al conocer tanto el lugar, me sentía muy responsable. Me parecía que esa información me tenía que servir para algo más que el deporte. Estoy feliz y emocionado".

​El Puchi Ontiveros viene corriendo el Dakar en motos desde 2014 y siempre logró terminar la travesía. Su mejor participación fue en 2018, cuando finalizó en el puesto 40 en su KTM.