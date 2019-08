Benedetto se despidió de Boca

El delantero Darío Benedetto, recientemente transferido al Olympique de Marsella, se despidió hoy de Boca Juniors y resaltó que decidió emigrar del club porque quería tener su “oportunidad en Europa” a los 29 años.

“Estoy dando la cara una vez cerrado el pase, que fue ayer. Le estoy agradecido al hincha de Boca eternamente y entendí que tenía que aprovechar esta oferta a los 29 años. Quería tener mi oportunidad en Europa”, resaltó el atacante por la señal de Fox Sports.

Y agregó: “En su momento hubo ofertas y las rechacé para jugar en Boca. Si no era un club importante no me iba a ir de Boca. Tengo 29 años y tengo otros sueños, como jugar en el fútbol de Europa. Es difícil rechzar una oferta así, que sabés que no la vas a tener nunca más”.

“Tomar esta decisión no fue fácil, es una mezcla de sensaciones las que tengo porque sé que lo que sentí entrando a la cancha de Boca no lo voy a sentir en ningún lugar. Estoy triste de despedirme del club que amo”, dijo el Pipa, quien admitió que le hubiese gustado despedirse en la serie contra Athletico Paranaense como lo hizo el uruguayo Nahitán Nández.

“Haber perdido contra River en Madrid fue un golpe duro, pero hicimos borrón y cuenta nueva, nos recuperamos, salimos campeones y jugamos otra final”, señaló el delantero, que continuará su carrera en Francia.