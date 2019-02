Beccacece pide calma: "No queremos ilusionarnos con tanto"

Sebastián Beccacece, entrenador de Defensa y Justicia que anoche alcanzó la punta de la Superliga, se mostró cauto ante el gran momento de su equipo y remarcó su intención de no "ilusionarnos con tanto todavía", debido a que todavía queda un tercio del campeonato por jugar.

Tras la victoria 2-1 sobre Argentinos Juniors, el técnico del "Halcón" sostuvo en rueda de prensa: "Somos conscientes del presente pero tampoco queremos ilusionarnos con tanto todavía, porque queremos seguir mejorando el funcionamiento".

Defensa y Justicia alcanzó la cuarta victoria consecutiva, tras doblegar anteriormente a River Plate (1-0), San Lorenzo (1-0) y San Martín de Tucumán (2-1).

El equipo de Florencio Varela es el único invicto del certamen y desde hoy comparte el liderazgo con Racing, ambos con 42 unidades.

"Nuestro objetivo continúa siendo clasificarnos a la Libertadores 2020", puntualizó Beccacece, que resaltó que al equipo "todavía le falta mejorar los pases entre líneas y encontrar una mayor precisión en velocidad".

"Me deja satisfecho el hecho de que el equipo no perdió la tranquilidad. Tuvo paciencia hasta el final", aseguró el ex ayudante de campo de Jorge Sampaoli en el seleccionado argentino.

Beccacece admitió que los ingresos de Fernando Márquez, Ignacio Aliseda y Alexis Castro le otorgaron "frescura" al rendimiento.

"Pudimos desequilibrar sobre el final, porque Argentinos Juniors también fue un duro rival y lo fue a buscar hasta el cierre. Esta es la muestra de que estamos en una Liga muy competitiva", resaltó.