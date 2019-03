Básquet: Argentina ya conoce a sus rivales para el Mundial

La expectativa crece minuto a minuto. Más ahora que se conocen las primeras certezas y ya se puede visualizar el escenario que le espera a la Selección Argentina en el Mundial de China. El equipo de Sergio Hernández finalmente jugará en la sede de Wuhan y será parte del Grupo B, junto con Rusia, Korea y Nigeria. Respecto del estadio, se trata de un gimnasio para 13 mil espectadores, que ya fue utilizado en la Copa de Asia de FIBA, en 2014.

Así se decretó luego del sorteo realizado este sábado en Shenzhen, en una ceremonia que tuvo a Kobe Bryant y Yao Ming como anfitriones, y que permitió presagiar el imponente presupuesto que ha destinado el país anfitrión a la organización de esta XVIII edición mundialista.

Y ya tenemos sorteo completo. Argentina será parte del Grupo B del Mundial (en Wuhan), y sus rivales serán

🇷🇺Rusia

🇰🇷Corea

Todos los grupos del Mundial

"Ahora que concluyó el sorteo, vuelve a tomar valor el hecho de haber podido coronar unas buenas Eliminatorias y alcanzando la posición de cabezas de serie. Porque, a partir de eso, pudimos acceder a un mejor cuadro. Estoy conforme con el Grupo que nos tocó. De todas maneras, como ya sabemos, en los mundiales todos los juegos son decisivos, no hay rivales sencillos y los presagios o pronósticos previos no sirven de mucho. Hay que rendir adentro de la cancha. Esto es así, no hay secretos. Y vamos a prepararnos para estar a la altura", sostuvo Hernández, quien dirigirá su tercera cita mundialista.

Será la novena participación consecutiva de Argentina en la Copa del Mundo, cuya última ausencia fue en Colombia 1982. En la edición pasada (España 2014), el equipo que por entonces dirigido por Julio Lamas concluyó en la 11ª posición.

“Tenemos una ilusión muy alta. Ya conocemos a nuestros rivales, nuestra sede y nuestro fixture. Restan sólo detalles para poder anunciar la preparación. Creo que podemos hacer un buen papel. Confío plenamente en el equipo y en Sergio (Hernández), un entrenador con experiencia, capacidad y liderazgo”, manifestó el Presidente de CABB, Federico Susbielles.

Acerca del formato de disputa, vale recordar que en esta ocasión competirán 32 selecciones (ocho zonas de cuatro equipos), desde el 31 de agosto al 15 de septiembre. El torneo otorgará siete plazas directas para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020: una para el africano mejor ubicado, una para el mejor asiático, una para el mejor seleccionado de oceanía, dos para los mejores conjuntos de América y dos para los mejores europeos.

En las dos últimas ediciones el campeón fue Estados Unidos, coronándose en ambos certámenes de manera invicta. La mejor actuación argentina en mundiales, en tanto, fue en 1950, donde obtuvo el histórico y recordado título en el Luna Park.

Fuente: CABB

