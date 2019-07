Barovero, en llamas con la Selección: "Da bronca, no es como antes"

Marcelo Barovero es, sin dudas, uno de los arqueros que mereció tener una chance en la Selección Argentina. "Trapito" fue figura en River, brilló en Necaxa y se consagró en la ConcaChampions con Monterrey, pero jamás apareció en las convocatorias, algo que le duele y al referirse al tema, no tuvo filtro.

En diálogo con La Nación, dejó de lado por un rato su bajo perfil y tiró: "El sueño y el deseo lo sigo conservando. Mientras esté activo y a este nivel, seguiré luchando y no perderé la esperanza por estar en la Selección".

"Para serte sincero, me da un poco de bronca cómo se ha manejado el tema de los arqueros en este tiempo. Hoy, la Selección parece más un lugar donde los arqueros se van a probar antes que a jugar, no es como antes que tenías que hacer méritos en tu club para llegar", agregó.

Profundizando en su concepto, explicó: "Esto de convocar a ocho arqueros en unos poquitos partidos para verlos no me parece justo. Las aptitudes tenés que demostrarlas en tu club, y si ese club es grande, que te obliga semana a semana, con la presión de estar al límite porque ser segundo no sirve, eso creo que te acerca a la Selección".

Por último, mencionó que para él demostrar un buen nivel en finales "te hace despegar y te da esa preparación para estar en el arco de la Selección". Y cerró: "Últimamente se desvirtuó el tema de las convocatorias, y la verdad que me da un poco de bronca".