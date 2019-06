Barcelona niega estar trabajando en el fichaje de Neymar

El vicepresidente del Barcelona, Jordi Cardoner, negó enfáticamente hoy que el club esté "trabajando" en el fichaje del delantero Neymar, actualmente en el PSG, y rechazó las versiones que hablan de "contactos" con el astro brasileño.

"Hay comentarios inciertos de que hemos fichado a Neymar. No hemos fichado a nadie ni mantuvimos contacto con él. El tema no está sobre la mesa de discusión", expresó el vicepresidente del Barcelona en declaraciones al periódico español Marca.

Cardoner dijo que "es Neymar el que quiere venir al Barcelona" y agregó que "no es el momento de hablar de llegadas" porque están ocupados en las salidas de varios jugadores.

"La venta de jugadores nos permitirá tener un flujo de caja fuerte para después ir por las incorporaciones. No me sorprende que Neymar quiera volver, como se está en el Barcelona no se está en otros sitios", concluyó el directivo catalán.