Balance positivo para los mendocinos "nacionales"

Pasó otro fin de semana con mucha acción para los pilotos que nos representan en las diferentes categorías nacionales del automovilismo y finalizó con balance positivo teniendo en cuenta que varios se destacaron en sus respectivas divisionales.

En Río Cuarto se presentó el Turismo Pista que tuvo a seis de los nuestros quienes fueron protagonistas. Gonzalo Antolín y Jorge Vitar estuvieron en la Clase 3, Danilo Gil lo hizo en la Clase 2, mientras que William Sánchez más los debutantes, Maxi Martínez y Pipi Moscetta, aceleraron en la Clase 1.

La divisional mayor tuvo muy entretenida competencia, como suele ocurrir. Y Antolín, actual campeón de la especialidad, se volvió a destacar logrando un podio que lo posiciona entre los candidatos a pelear nuevamente por el título. El sanrafaelino supo llevar el auto sin errores bajo las complejas situaciones que presentó la pista a causa de la lluvia y se volvió a su tierra con un resultado que lo ilusiona.

Jorge Vitar, en tanto, tuvo su presentación en la categoría y no desentonó. Con el correr de las tandas fue encontrando los límites del Renault Clio y si bien se retrasó en la final, mostró una adaptación rápida. Avanzó muchos lugares y dejó en claro que será protagonista en el corto plazo.

Jorge Vitar en acción

En la Clase 2, Danilo Gil quedó conforme a medias. El de Guaymallén había logrado la pole el sábado pero en la serie tuvo inconvenientes con la caja de velocidades de su Corsa. El domingo salió decidido a conseguir el podio y cruzó la meta en la quinta posición, lugar que lo deja en el tercer lugar del campeonato.

"Aunque estábamos para más, terminamos un fin de semana con saldo positivo en Río Cuarto. Sumamos bien y nos mantenemos en la lucha por el campeonato. Gracias a todos por el apoyo de siempre. La lucha continúa", señaló.

El Corsa de Danilo Gil

La divisional menor tuvo a William Sánchez peleando en los puestos de vanguardia y quedó a un paso del trío de punta. Durante todo el fin de semana se mantuvo entre los cinco mejores y cruzó la cuadriculada en un cuarto lugar muy positivo ya que se acomodó tercero en las posiciones del certamen.

William Sánchez se ilusiona con pelear el campeonato de la Clase 1

Nazareno Moscetta tuvo su bautismo nacional en autos de turismo y cumplió su objetivo: completar el fin de semana sin problemas. El Pipi llegó con lo justo a esta competencia pero ya comenzó a prepararse para lo que viene. "Estoy muy contento por el debut a nivel nacional y agradecido a todos los que me ayudaron, nunca pensé que iba a llegar a esto", expresó.

Nazareno Moscetta tuvo un fin de semana de menor a mayor

Lo mismo ocurrió con Maximiliano Martínez. El campeón de la Promocional Fiat del Zonal Cuyano viajó con las mismas ilusiones que Moscetta y también se volvió conforme. "Claro que no fue lo ideal pero yo disfruté mucho de mi debut a nivel nacional. Obviamente me hubiese gustado girar más y en mejores condiciones, pero eso no impide tener un saldo positivo", contó el de Tunuyán.

El Fiat Uno de Maxi Martínez

Lucas Vicino (TC2000) y Matías Jalaf (Turismo Carretera), tuvieron fin de semanas complicados en Río Cuarto y Rosario respectivamente. El piloto de Las Heras tuvo que abandonar la tercera final del año del TC2000 tras un despiste, en una carrera que se disputó bajo una condición de pista complicada.

Lucas Vicino

Condicionado por un toque que sufrió en el inicio de la carrera y dañó la dirección, Matías sólo pudo apostar a ver la bandera cuadriculada llegando en el 30mo puesto en lo que fue la competencia final de la 5ta fecha del TC.