Baja sensible en la gira de Jaguares por Sudáfrica

Finalizada la primera tanda de partidos en el país por el Personal Super Rugby, el Head Coach Gonzalo Quesada designó al grupo de 28 jugadores que mañana por la mañana partirá a Sudáfrica, para disputar la segunda etapa del torneo.

El primer destino será Johannesburgo, donde el sábado 9 de marzo a las 10.05 de nuestro país, enfrentará a Lions. El segundo encuentro del tour, se disputará el viernes 15 en Ciudad del Cabo, frente a Stormers. Dicho partido comenzará a las 14.10, hora argentina.

El sábado 16 por la noche, el equipo estará de regreso en el país y tendrá fecha libre el fin de semana siguiente. Jaguares volverá a presentarse en Vélez, el sábado 30 de marzo, recibiendo a Chiefs.

Agustín Creevy, que iba a ser parte de la delegación, sufrió la fractura de dos apófisis transversas de lumbar 1 y lumbar 2 y se pierde la gira. El hooker será evaluado en la semana entrante para definir su tiempo de recuperación. En su lugar viajará Gaspar Baldunciel.

Hasta el momento Jaguares cosechó dos victorias (27-12 vs Bulls y 23-19 vs Blues) y una derrota (16-25 vs Lions)

El plantel para la gira, es el siguiente:

Fuente: www.jaguares.com.ar