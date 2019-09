Auspiciosa presentación de Italia ante Namibia

En un partido disputado en el Hanazono Rugby Stadium, Italia derrotó a Namibia por 47 a 22, con bonus, en la presentación de ambos en la RWC 2019. Los Azzurros apoyaron un global de siete tries, mientras que los Welwitschias lo hicieron en tres oportunidades.

La iniciativa la tomó el equipo africano jugando siempre pegado a la formación y cuidando la pelota con un equipo italiano que no podía contrarrestar los avances rivales. Después de un line mal ejecutado por Italia, Namibia aprovechó haciendo volar la pelota hacia la punta derecha y en jugada formidable con muchos pases apareció el medio scrum, Damian Stevens, para apoyar y coronar los primeros 5 puntos sumado a la conversión de Cliven Loubser.

La respuesta del XV Azzurro no tardó en llegar a partir del crecimiento de sus forwards. Luego de un scrum llegó el try penal para determinar el 7-7. Italia de alguna manera se despertó y siguió dominando por afuera con la velocidad de sus backs y la falencia de Namibia a la hora de defender, aunque no logró traducir esa superioridad en puntos.

Después de unos minutos prestándose la pelota debido a los muchos errores de manejo que se sucedían, llegó una contra letal con una serie de pases que terminó con el apertura Tomasso Allan apoyando debajo de los palos para los europeos. El resultado parcial era de 14-7 en 26 minutos de la primera parte.

Tuvo varias chances más para aumentar el conjunto dirigido por el irlandés, Conor O'Shea, pero la falta de precisión no se lo permitió. Aunque una pase magistral del segunda línea, Federico Ruzza, le sirvió el try a Tito Tebaldi para estirar diferencias.

De la mano de Tebaldi

Bajo una intensa lluvia comenzó el segundo tiempo ahora con Italia metiéndose de lleno en campo rival. Después de la obtención de un line, el centro Tommaso Benvenuti habilitó al wing Edoardo Padovani con un estupendo kick para lograr el bonus con el cuarto try.

El conjunto eurpoeo fue ganando en confianza y comenzó a desplegar un plan de juego dinámico y de muchos pases para que apoye un nuevo try el ingresado tercera línea, Carlo Canna. El XV Azzurro fue comandado en todo momento por un Tito Tebaldi que manejó los hilos del juego y se fue erigiendo en una de las figuras de la tarde en Hanazono.

El trámite del encuentro y las condiciones climáticas, hicieron que ambos equipo se presten la pelota más allá del descuento con un penal de Namibia que estaba abajo 35-10. El equipo italiano tuvo su momento de relax y los dirigidos por el galés Phil Davies sacaron provecho de ello y en una plataforma de ataque combinado el wing JC Greyling marcó el segundo try para su equipo.

Luego de haber gastado muchas energías y ambos equipos contar con poco resto, Italia volvió a apoyar de la mano de sus forwards y a través de un line, con Jake Polledri y otros cinco puntos más en la punta derecha a través de Matteo Minozzi.

De alguna manera y más allá de la importante ventaja que le llevaba Italia, Namibia terminó con un sabor dulce con una escapada del wing, Chad Plato, para un resultado final de 47 a 22 para los italianos.

Ahora Italia enfentará el próximo jueves a Canadá en Fukuoka, mientras que Namibia hará lo propio el próximo sábado ante Sudáfrica en Toyota.

Fuente: https://www.rugbyworldcup.com