Atlético Tucumán le dio un duro golpe a River

Atlético Tucumán le dio esta noche un duro golpe a River Plate al golearlo como local por 3 a 0 en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa de la Superliga. David Barbona y Javier Toledo en dos oportunidades marcaron los goles del equipo del Ruso Zielinski.

¡El Decano se adelanta en la serie! En el 🏟️ José Fierro, @ATOficial superó 3-0 a @CARPoficial por la ida de los cuartos de final de la #CopaSuperliga. David Barbona y Javier Toledo (2) fueron los autores de los goles.#CopaSuperligaYPFinfinia 🏆 #SAF



📸 Prensa de River pic.twitter.com/FivDeaXlaN — Superliga Argentina (@superliga) 12 de mayo de 2019

River comenzó mejor y de a poco se fue haciendo dueño del partido, dejando en claro que su intención era ganarlo. El equipo de Gallardo dominó el juego durante los primeros minutos y generó varias ocasiones con un Nacho Fernández enchufado, pero careció de claridad en los últimos metros.

Cuando el dominio era netamente del Millonario, David Barbona armó una buena jugada con Leandro Díaz y definió solo en el área ante un Armani que poco pudo hacer para evitar la apertura del marcador del Decano a los 35' de la primera parte.

River acusó el golpe y los locales lo aprovecharon. Tres minutos después, Javier Toledo amplió la ventaja para el equipo de Zielinski. Barbona ejecutó un tiro de esquina desde la derecha, Leandro Díaz la peinó en el primer palo y Toledo se lanzó de palomita en la puerta del área chica para inflar la red.

Así, Atlético Tucumán se fue al descanso ganando por 2 a 0 gracias a una gran efectividad en las pocas ocasiones que tuvo.

Para el complemento, la visita salió a buscar el descuento sabiendo que el gol de visitante es vital en caso de que la serie termine empatada. Gallardo mandó a la cancha a Matías Suárez en lugar de Rafael Borré buscando hacer daño en la defensa del Decano.

A los 21', Suárez pisó el área con decisión y cayó mientras sus compañeros reclamaban penal, pero la jugada continuó y Pratto asistió a Ezequiel Palacios, quien definió mientras Luchetti se acomodaba tras la jugada anterior pero la pelota rebotó en un defensa y las cosas seguían iguales en el José Fierro.

Y a los 34' llegó un nuevo golpe para River. Franco Armani no pudo contener un remate desde afuera y la pelota quedó viva en el corazón del área, donde apareció Javier Toledo para firmar su doblete y el tercer tanto del Decano, desatando la locura en el estadio.

Los dirigidos por Marcelo Gallardo buscaron hasta el final el gol de visitante para que la vuelta no sea tan cuesta arriba, pero siguieron sin estar finos en los últimos metros y se fueron de Tucumán con las manos vacías.

Atlético Tucumán logró una importante ventaja dándole un durísimo golpe a River Plate. La revancha, para definir la clasificación a semifinales, se jugará el próximo martes, a las 21.10 en el estadio Monumental de Núñez, con televisación de TNT Sports.

Ficha del partido

Síntesis

Atlético Tucumán (3): Cristian Lucchetti; José San Román, Andrés Lamas, Franco Sbuttoni, Mathías Abero; David Barbona, Nery Leyes, Rodrigo Aliendro, Gervasio Núñez; Javier Toledo y Leandro Díaz. DT: Ricardo Zielinski.

River Plate (0): Franco Armani; Camilo Mayada, Robert Rojas, Javier Pinola, Fabrizio Angileri; Exequiel Palacios, Bruno Zuculini, Enzo Pérez, Ignacio Fernández; Rafael Santos Borré y Lucas Pratto. DT: Marcelo Gallardo.

Goles: 35'PT David Barbona (AT), 38'PT Javier Toledo (AT), 34'ST Javier Toledo (AT).

Amonestados: 40'PT Bruno Zuculini (RP), 45'PT Rodrigo Aliendro (AT), 44'ST José San Román (AT).

Cambios: 13'ST Matías Suárez por Borré (RP), 14'ST Nicolás de la Cruz por Zuculini (RP), 27'ST Ramiro Carrera por Núñez (AT), 36'ST Juan Ignacio Mercier por Díaz (AT), 43'ST Mauro Matos por Toledo (AT).

Árbitro: Fernando Echenique.

Estadio: Monumental José Fierro.