Atleta argentina relató que fue abusada sexualmente por un compañero de equipo

La atleta argentina, Paloma Giordano, quien fue una de las representantes de dicho país en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, recordó uno de los episodios más dolorosos de su vida, en el que fue abusada sexualmente por parte de un compañero de su equipo, quien le doblaba la edad.

"Sufrí abuso sexual por parte de un integrante del equipo argentino de esquí acuático", contó en entrevista para un medio internacional.

"Fue horrible. La pasé muy mal. Estuve muy deprimida, con abogados y psicólogos. Yo tenía 15 años y él me llevaba el doble de edad. En ese momento se lo conté a mi mamá y a una amiga y se generó un caos", platicó la atleta.

"Empezó a la fuerza y no pude hacer nada. Me agarró, me sentó arriba de él y me empezó a bajar la mano… Tuve miedo porque estaba en un viaje con él y después me juzgaron muchísimo. Pasé muy malos momentos", añadió.

Ante dichos abusos, Giordano reveló que tuvo que recurrir a ayuda psicológica, ya que, fue juzgada por su propio equipo.

"El mismo equipo me juzgó. Cuando volví estuve con psicólogos. Trabajé con una profesional para no sentirme culpable de lo que había pasado. No quería que nadie se enterara de lo que había pasado, porque pensé que iba a quedar mal con el resto de mis compañeros. Esa persona me hizo creer que si decía algo me iban a odiar. Es muy raro poder explicar lo que viví", comentó.

De acuerdo a la versión de Giordano, dicha persona baría conocido a la víctima desde pequeña, ya que es un deporte de familia.

"Estaba en el viaje con él. Esta persona me conoce desde que nací, porque este es un deporte de familia y todos se conocen con todos. Me encontré sola con él y no supe cómo reaccionar. Empezó a la fuerza y no pude hacer nada", recordó.

Tras lo terriblemente vivido en a sus 15 años, Paloma aseguró tener nula confianza en la gente.

"Si sentí miedo con personas desconocidas, imagínate cómo me sentí con él, que es alguien que me conoce desde que era chiquita. Ya no me dan fuerzas para confiar en nadie", finalizó.