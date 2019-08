Atlanta United, con el "Pity" Martínez, ganó la Copa de Campeones

Atlanta United, de Estados Unidos, con Gonzalo "Pity" Martínez como titular, ganó anoche la Copa de Campeones al vencer al América de México, por 3 a 2, en un partido celebrado en el Mercedez-Benz Stadium de Atlanta.

Esta Copa de Campeones la juegan el ganador de la liga estadounidense (MLS) y el vencedor de la Supercopa mexicana, señaló MedioTiempo.

Los goles de Atlanta United fueron convertidos por Emerson Hyndman, Jeff Larentowicz y el venezolano Josef Martínez, mientras que para América marcaron el ecuatoriano Alex Ibarra y el colombiano Roger Martínez (ex Racing).

En Atlanta, que fue campeón de la MLS el año pasado dirigido por el argentino Gerardo Martino, hoy en el seleccionado mexicano, jugaron además de Martínez (ex Huracán y River), Leandro González Pirez (ex River, Arsenal, Tigre y Estudiantes), Franco Escobar (ex Newell's) y en el segundo tiempo ingresó Ezequiel Barcos (ex Independiente).