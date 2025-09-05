Atento, Boca: además de Milton Giménez, el otro futbolista del plantel que podría nacionalizarse paraguayo

Otro jugador de Boca, clave para Miguel Ángel Russo, podría sumarse a la Selección de Paraguay y ser parte del proyecto de Gustavo Alfaro.

La nacionalización de Milton Giménez generó ruido en Boca y expectativa en la Selección de Paraguay. El delantero recibió la ciudadanía y quedó a disposición de Gustavo Alfaro, que lo considera una alternativa pensando en el Mundial de 2026. Pero no sería el único: otro futbolista también podría sumarse a la Albirroja.

El defensor de 26 años es uno de los titulares indiscutidos en el esquema de Miguel Ángel Russo y sus actuaciones llamaron la atención del entrenador argentino que dirige a la selección guaraní. Según trascendió, Alfaro vería con buenos ojos que inicie los trámites de nacionalización para tenerlo como opción de convocatoria.

Ayrton Costa analiza iniciar los trámites de ciudadanía paraguaya Ayrton Costa. Ayrton Costa evalúa seguir los pasos de Milton Giménez y jugar para Paraguay. Foto: NA

Por ahora, Costa no inició ninguna gestión formal. En su entorno admiten que no hay nada cerrado, aunque tampoco descartan que el tema pueda avanzar en los próximos meses. La cercanía del Mundial convierte esta chance en una oportunidad tentadora tanto para el jugador como para Paraguay.

En Boca siguen de cerca la situación, aunque la prioridad del zaguero hoy pasa por lo futbolístico. Costa terminó con un golpe en la victoria frente a Aldosivi en Mar del Plata, tras un choque en plena jugada, pero completó los 90 minutos. Y la buena noticia para Russo es que en el regreso a los entrenamientos trabajó con normalidad a la par de sus compañeros.