Así será la Nations Championship de rugby

World Rugby clarificó su posición respecto a los méritos y estructura de una competencia global anual en la previa de reuniones claves en Dublín la próxima semana.

Como federación deportiva internacional, World Rugby está comprometida al crecimiento global del rugby y a los valores que construyen personalidad para construir un deporte mejor y más sólido para jugadores, uniones, clubes y simpatizantes.

Encargado por las uniones para examinar la factibilidad de estructuras de competencia con el potencial de revitalizar las ventanas de julio y noviembre, el objetivo de World Rugby fue siempre crear:

El mejor ámbito y oportunidades para los jugadores.

Por primera, vez un pathway (camino) para que las uniones emergentes puedan competir con las mejores en competencias anuales.

Una mejor experiencia para los simpatizantes, con partidos significativos y atractivos.

Certeza financiera para las uniones.

Armonía con el rugby de clubes.

Maximizar los ingresos para reinvertir en todos los niveles del rugby global.

El actual mercado televisivo es complicado, lo que perjudica la capacidad general del rugby, incluyendo jugadores, simpatizantes, uniones y clubes, de alcanzar su potencial. World Rugby está desarrollando un importante trabajo en nombre de las uniones para asegurar el crecimiento y sustentabilidad del deporte a largo plazo en un ámbito deportivo y de entretenimiento cada vez más competitivo.

Es incumbencia de World Rugby liderar y representar a todo el rugby, no solo a la elite, y estamos comprometidos a trabajar con nuestros colegas representantes de uniones y jugadores para asegurar una solución equitativa que funcione para todos.

Por ello, presentamos el modelo de competencia, delineado debajo, presentado a los CEOs de las uniones y a International Rugby Players en septiembre de 2018:

El Nations Championship comenzará en 2022.

Se mantienen y protegen como las joyas de la corona en el calendario al Seis Naciones, el Rugby Championship y los British and Irish Lions.

Dos divisiones, fundamentadas en mérito, con ascenso y descenso y un potencial pathway para todas las uniones.

Dos conferencias que comprenden el Seis Naciones y el Rugby Championship (donde se agregarán inmediatamente dos uniones del Tier 2 para tener seis equipos en total).

Cada país enfrentará a los otros once equipos una vez, en casa o como visita, acumulando puntos a lo largo del año, que contarán para la tabla general.

Los mejores dos equipos de cada conferencia jugarán semifinales contra equipos de la otra conferencia, seguido de una gran final.

Los derechos televisivos se sumarán y venderán colectivamente, incrementando el potencial de ingresos. Está la posibilidad de centralizar algunos derechos de sponsoreo.

La competencia servirá como clasificación y siembra de futuras Rugby World Cups.

Rugby World Cup se enriquecerá como el gran evento global, potencialmente creciendo a 24 equipos en 2027.

El bienestar y seguridad del jugador son fundamentales en nuestro deporte. Bajo la propuesta original, los jugadores disputarían un máximo de trece encuentros si su equipo llega a la final, en comparación con un promedio de entre doce y catorce test-matches en la actualidad. La mayoría de los equipos jugarían once partidos.

Incrementar la base de simpatizantes a través de una atractiva competencia es también vital y la televisión solo pagará más por un producto que los simpatizantes quieran ver. Como parte del análisis, se realizó un estudio de mercado en Gran Bretaña y Francia y más del 60% de la gente encuestada, que vio el video del formato de competencia, dijo que el concepto incrementaría su interés en el rugby internacional, mientras que solo 4% dijo que estaría menos interesado.

Contrario a lo reportado en la prensa, nuestra propuesta de competencia ofrece oportunidades a todos los equipos para compitan en el alto nivel en base al mérito deportivo, con ascensos y descenso. Bajo este modelo, los equipos de las Islas del Pacífico por fuera del Seis Naciones y The Rugby Championship tienen un potencial pathway. Como el modelo propuesto incorpora competencias que no son propiedad ni son administradas por World Rugby, no todas las uniones están actualmente a favor de un inmediato proceso de ascenso y descenso. Seguiremos analizando las respuestas, pero seguimos absolutamente comprometidos a encontrar un eventual camino para todos.

Las consideraciones comerciales son importantes para un crecimiento a largo plazo en todos los niveles. Bajo la competencia propuesta, los derechos se combinarán para permitir una mayor consistencia y valor general. El fuerte interés de empresas de medios indican que el modelo aumentará el ingreso anual para el rugby internacional y las uniones, para reinvertir en el juego una suma sustancial.

Las conversaciones en marcha y la posición de los interesados le han dado forma y evolucionado en elementos de debate, incluyendo la mejora en la carga del jugador en noviembre. El próximo paso de este proceso es una reunión conjunta del Comité Ejecutivo de World Rugby y el Comité de Rugby Profesional (los dos cuerpos que supervisan el proyecto), a la que se unirán los Presidentes, CEOs, y representantes de los jugadores, para analizar y debatir el progreso y la forma de seguir avanzando de la mejor manera que preserve los intereses del rugby.

El cambio es siempre difícil y nadie espera que un debate profundo con distintas partes interesadas sea simple; no obstante, para que un deporte crezca y prospere debe explorar formas de innovar y evolucionar.

Fuente: World Rugby