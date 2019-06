Así arrancó la revolución en los mundiales femeninos de fútbol

Para entender el presente se necesita conocer el pasado. El paso fue muy lento y aun quedan por resolver. Sin embargo, en cada edición de la Copa del Mundo el fútbol femenino fue ganando protagonismo y se espera una revolución en Francia 2019.

MDZ te cuenta la historia de los mundiales de fútbol femenino y la participación de Argentina.

Los primeros intentos

Desde la década de los 70 del siglo pasado, se fueron organizando distintos campeonatos internacionales, no oficiales, de Fútbol Femenino. A fines de los 80, la FIFA comenzó a pensar en la posibilidad de organizar un Mundial Femenino de Fútbol Oficial, similar al organizado para los equipos masculinos.

Había dudas sobre el posible éxito o no de un evento de este tipo, así que en 1988 se organizó un torneo de prueba.

Dado que China ya era un país donde el Fútbol Femenino tenía relevancia, se hizo una invitación para que organizase un torneo entre 12 selecciones internacionales. Con un formato similar al de la Copa Mundial Masculina.

Una vez finalizado y revisados los resultados, el campeonato se consideró todo un éxito. Inmediatamente se iniciaron los trámites para organizar el Primer Mundial Femenino de Fútbol de la Historia.

China 1991 (Campeón Estados Unidos)

Como agradecimiento por haber acogido el torneo experimental, se eligió a China como anfitriona para la Primera Copa Mundial Femenina de la FIFA, nombre oficial del campeonato.

Se llevó a cabo en 4 ciudades de la provincia de Guangdong, del 16 al 30 de noviembre. Participaron 12 selecciones: China, China Taipéi, Japón, Brasil, Estados Unidos, Alemania, Dinamarca, Italia, Noruega, Suecia, Nueva Zelanda y Nigeria.

En aquel primer Mundial Femenino hubo 20 árbitros. Sólo 6 eran mujeres e hicieron básicamente de asistentes. Sin embargo, en el partido por el tercer puesto entre Suecia y Alemania, la brasileña Cláudia Vasconcelos se convirtió en la primera mujer que arbitró un partido oficial FIFA.

El logo mostraba el mundo en dos esferas y una jugadora que lo atravesaba simbolizando la globalidad del deporte rey. Un fútbol que llegaría a todo el planeta.

Estados Unidos se proclamó Primer Campeón de la Historia de los Mundiales Femeninos tras imponerse a Noruega por 2-1.

Suecia 1995 (Campeón Noruega)

En la segunda edición, Suecia se convirtió en el primer país europeo que organizaba el Mundial Femenino. Y en el primer país que albergaba tanto la edición femenina como la masculina (1958).

En China 1991 los partidos sólo duraron 80 minutos. Muchas voces salieron a defender la posibilidad de alargar esta duración, y finalmente en Suecia 1995 los encuentros pasaron a desarrollarse en dos tiempos de 45 minutos.

El Logo de Suecia 1995 mostraba el perfil de una futbolista cuyo pelo reflejaba el azul y el amarillo de la bandera nacional junto con un balón.

Estados Unidos 1999 (Estados Unidos)

El éxito de las dos primeras ediciones del Mundial Femenino de Fútbol dio lugar a que en 1999 clasificasen 16 equipos, en lugar de 12.

El logo de 1999 es de un diseño clásico cuadrado con unos colores vivos y llamativos en diferentes tipografías que ejemplifican la diversidad de naciones participantes.

Por primera vez en la Historia del Mundial de Fútbol Femenino, todo el equipo arbitral estuvo formado por mujeres, hecho que se repite desde entonces en cada edición.

Estados Unidos 2003 (Campeón Alemania)

La cuarta edición del Mundial Femenino FIFA debía celebrarse en China. Sin embargo, a finales de 2002 se produjo un brote de SARS (Síndrome Respiratorio Severo Agudo, en su traducción al español), una enfermedad vírica tremendamente grave y muy contagiosa. Para evitar riesgos, la FIFA decidió trasladar el Mundial.

el dibujo se hizo más curvado, más femenino. En el se pueden ver el blanco, azul y rojo de la bandera estadounidense así como un dibujo del trofeo que se entregaría al equipo campeón.

China conservó su plaza como organizador. Corea del Sur, Francia y Argentina acudieron por primera vez.

Fue en esta Copa donde se jugó el que está considerado por muchos expertos como el Mejor Partido de Fútbol Femenino de la Historia. Fue la semifinal entre Estados Unidos y Alemania. Las europeas llegaron al descanso con sólo un gol de ventaja, pero antes del fin de partido pudieron rematar a las locales para terminar 3-0.

También se impusieron en la final, donde tuvieron que remontar ante Suecia. Alemania se convirtió en el primer país que conseguía proclamarse Campeón Mundial de Fútbol tanto en Mujeres como en Hombres. Por aquellas fechas, Alemania contaba con 3 Copas Mundiales Masculinas.

China 2007 (Alemania)

Tras la cancelación en 2003, China fue automáticamente elegida como sede para el siguiente Mundial. En esta edición por primera vez el marcador alcanzó los dos dígitos, precisamente en ese partido. Alemania se impuso 11-0 a Argentina.

Su emblema refleja el diseño tradicional chino y su milenaria escritura a través de trazos negros anchos y curvos que forman la silueta de una futbolista.

Las sudamericanas también firmaron el peor resultado de los Mundiales, en número de goles. Finalizaron últimas de la fase de grupos con 18 goles en contra y sólo 1 a favor, marcado a Inglaterra en un partido que acabó 1-6.

Suecia no clasificó a cuartos, así que fue la primera vez que el Subcampeón no superó la primera ronda. También fue la primera vez que no se jugó ninguna prórroga, ya que todas las eliminatorias se resolvieron en el tiempo reglamentario.

Todos los equipos que alcanzaron los cuartos de final recibieron un mínimo de 200.000 dólares americanos.

Alemania 2011 (Campeón Japón)

Exceptuando Estados Unidos 2003, que en realidad debería haberse disputado en China, este fue el primer Mundial Femenino organizado por el campeón vigente.

La FIFA aumentó la dotación económica y, en esta ocasión, todos los equipos clasificados recibieron, al menos, 250.000 dólares, además de 75.000 adicionales para la preparación del torneo.

Aunque se habló de incrementar el número de participantes, el resultado del partido inaugural anterior había dejado patente las grandes diferencias de nivel. Se temió que la inclusión de nuevos equipos con un nivel insuficiente restase interés al torneo, así que volvieron a ser 16 selecciones.

l logotipo mundialista alemán refleja por un lado la sobriedad del país germano y por otra unas líneas curvas con la bandera del país que envuelven un estadio de fútbol.

Guinea Ecuatorial y Colombia se estrenaron en esta edición. Por el contrario, China quedó fuera del Mundial Femenino por primera vez en su historia.

Estados Unidos por fin jugó su 3ª final. Empezaron con ventaja, pero Japón consiguió forzar la prórroga para acabar imponiéndose por penaltis y convertirse en el Primer Campeón Asiático de una Copa Mundial FIFA.

Canadá 2015 (Campeón Estados Unidos)

En la séptima edición del Mundial Femenino de Fútbol se produjo el incremento a 24 participantes que se había barajado cuatro años antes. La FIFA lo defendió como una vía para promocionar el Fútbol Femenino a nivel mundial.

Este aumento dio lugar al mayor número de estrenos hasta el momento: España, Países Bajos, Suiza, Ecuador, Costa Rica, Costa de Marfil, Camerún y Tailandia participaron por primera vez.

También tuvo una repercusión directa sobre la mecánica del torneo. Los partidos pasaron de 32 a 52 y los grupos de la primera fase a 6. Además, se jugaron octavos de final por primera vez en la Historia del Mundial de Fútbol Femenino.

En el aspecto tecnológico, esta Copa Mundial Femenina contó con el debut de sensores para evitar los goles fantasma.

El logotipo plasma la idea central de una Copa Mundial Femenina que, dentro de tres años, se celebrará de "costa a costa".

Fue un torneo con mucha polémica: los estadios eran de césped artificial. Varias jugadoras remitieron una carta al organismo internacional y a la Asociación Canadiense pidiendo que se replanteasen este punto, debido al mayor riesgo de lesiones. Sin embargo, no sirvió de nada y el campeonato se jugó por primera vez sobre este tipo de terreno.

Los premios vieron un nuevo incremento y la selección ganadora pasó a recibir 2 millones de dólares. A pesar de ser el doble que hasta ese momento, todavía estaba muy por debajo de los 35 que Alemania recibió en Brasil 2014.

La final del torneo fue una repetición de la anterior, Estados Unidos – Japón.

Francia 2019 (Campeón ...)

Esta será la 8ª vez en la historia que se dispute la Copa Mundial Femenina de la FIFA. La segunda con 24 equipos.

Chile, Escocia, Jamaica y Sudáfrica competirán por primera vez en un torneo cuya final se jugará en el Parc Olympique Lyonnais, con capacidad para 59.186 espectadores. Todos los estadios cuentan con césped natural, la mayoría pueden albergar entre 20.000 y 30.000 asistentes, y muchos de ellos estuvieron presentes en el Mundial 1998 o en la Eurocopa 2016.

El emblema va de la mano del eslogan de la competición: “Dare To Shine” (‘Atreverse a brillar’). Es por eso que se trató de transmitir una sensación de luz irradiada por el propio trofeo,

El balón será el mismo que se usó en el Mundial de Clubes 2018, el Adidas Conext 19. Cuenta con la misma tecnología que el Telstar de Rusia 2018 y es heredero del Conext 15, utilizado en el Mundial de Canadá.

Los grupos del Mundial Francia 2019

Los campeones en cada mundial

Todos los campeones mundiales

Argentina en los mundiales

Antes de 1991 existieron los primeros mundiales femeninos, la Selección Femenina de Fútbol de Argentina fue recordada por su participación en el torneo que se celebró en México en 1971 donde el 21 de agosto venció 4 a 1 a Inglaterra en el Estadio Azteca ante 110.000 personas.

Por ese motivo para esa fecha se propuso festejar en Argentina el día de la futbolista en recordatorio del plantel que jugó ese partido. Los cuatro goles fueron convertidos por Elba Selva.

Argentina participó en la Copa Mundial Femenina de Fútbol, organizada por la FIFA, en dos ocasiones (2003 y 2007), siendo eliminada en primera ronda en ambas competencias. En Francia 2019 tendrá su tercera participación y la oportunidad de hacer historia.

Carlos Borrello, DT de Argentina, responsable de la participación de nuestro seleccionado en dos mundiales. y de su ÚNICO titulo (Copa AMérica de 2006) Fue el DT entre 2003 y 2012 y volvió en 2017.

El camino de la Selección para llegar a Francia 2019: La Copa América Femenina 2018 se disputó del 4 al 22 de abril en Chile. La campeona Brasil y la subcampeona Chile se clasificaron directamente para Francia 2019. Argentina terminó tercera y se ganó su billete mundialista tras superar a Panamá, cuarta de la CONCACAF, en la repesca intercontinental con Panamá.

Participación de Argentina en los mundiales

Argentina en los mundiales

El fixture de nuestra selección en Francia 2019: La Argentina debutará en el grupo D del certamen el 10 de junio en el estadio del Parque de los Príncipes de París ante Japón, el último subcampeón.

Luego enfrentará el 14, en el Stade Océane de Le Havre, a Inglaterra, tercera del ranking FIFA, y cerrará el 19 contra Escocia, otra vez en la capital francesa.

