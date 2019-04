Arsenal, Sarmiento y Nueva Chicago se juegan el ascenso a primera

Sarmiento de Junín y Arsenal, ambos punteros, más Nueva Chicago, con un punto menos, se jugarán hoy el primer ascenso desde la B Nacional a la Superliga en una apasionante definición que, según los resultados, podría determinar un campeón o un desempate entre dos o los tres equipos involucrados.

Sarmiento (43 unidades) será local ante Guillermo Brown de Puerto Madryn, Arsenal (43) visitará en el bajo Nuñez a Defensores de Belgrano y Nueva Chicago (42) irá a Adrogué para jugar ante Brown, los tres cotejos con horario de inicio a las 15.10 y televisación en simultáneo de TyC Sports.

En esta definición se toman en cuenta los puntos y si hubiera igualdad en las posiciones se jugarán partidos para desempatar, sin tomar en cuenta el saldo de goles.

Sarmiento y Arsenal son los que más chances tienen ya que ganando se aseguran, como mínimo, un desempate con el otro líder y pueden ser campeones si el acompañante en la cima no vence.

También le cabe la chance a cualquiera de los punteros de conseguir el ascenso empatando, con la derrota del otro líder y una tarde sin triunfo de Nueva Chicago.

Para el equipo de Mataderos la única forma de ser campeón es superando a Brown y que no ganen ni Sarmiento ni Arsenal.

Pero también puede originarse una increíble definición en un triangular al igualar con 43 puntos los tres implicados en este final y para ello deben caer Sarmiento y Arsenal y empatar Nueva Chicago.

Los tres equipos hace poco tiempo estuvieron en la categoría máxima del fútbol argentino: Arsenal descendió la temporada pasada, Sarmiento lo hizo en el 2017 y Nueva Chicago perdió la categoría en 2015.

Sarmiento, con Iván Delfino como DT, desperdició la chance de acariciar el título al perder en la fecha pasada ante Nueva Chicago en Mataderos, por 1 a 0, en un cotejo en el cual falló un remate desde el punto penal y dilapidó varias chances concretas para anotar.

Sarmiento sabe que de local no puede fallar. En Junín el "verde" está invicto (junto a Agropecuario los únicos que no perdieron en casa) y si se le suman cotejos de la pasada temporada son 17 los que no pierde en su feudo.

Guillermo Brown apenas logró 25 unidades, lejos de los clasificados para el octogonal y con solo un cotejo ganados de visita en la temporada ante Santamarina.

Arsenal, dirigido por Sergio Rondina, llegó a esta apretada definición con tres triunfos consecutivos y una sola caída en las pasadas 11 fechas ante Platense en Vicente López.

El equipo del Viaducto la tendrá complicada ante el siempre difícil Defensores de Belgrano que reúne 29 unidades y logró el objetivo de mantener la categoría. No obstante, el "Dragón" está en baja y de los pasados 15 puntos apenas rescató tres.

Chicago tendrá una tarde para escuchar la radio y rezar por un milagro. El equipo de Walter Perazzo apenas ganó a un cotejo de los últimos seis (justo ante Sarmiento) y despilfarró muchos puntos que lo alejaron de llegar a este final con muchas más opciones.

Además, Chicago juega ante un Brown que debe vencer para tener chances de llegar al octogonal, por lo tanto la empresa para los de Mataderos será muy engorrosa.

En Santiago del Estero, a las 21.30 jugarán el local Mitre (35) ante Almagro (37) en un cotejo muy atractivo y con mucho en juego, que es eclipsado por la definición del título.

A ambos solamente les sirve el triunfo y esperar otros resultados para determinar si ingresan al reducido.