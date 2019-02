Armani: "Uno no es la figura, lo es el equipo"

Franco Armani, guardavallas de River Plate, se quitó méritos en la victoria que su equipo alcanzó anoche en Liniers ante Vélez Sarsfield (2-1) y remarcó que la figura no fue él sino "el equipo".

"Uno no es la figura sino lo es el equipo", expresó el casildense, quien, cuando el partido estaba empatado sin goles, le pudo atajar un tiro penal a Rodrigo Salinas (Pt. 25m.).

"No me saqué la mufa con los penales. Son siempre complicados pero me tenía mucha fe", expresó el ex guardavallas de Atlético Nacional de Medellín, en referencia a la intuición que exhibió para arrojarse hacia su izquierda y contener con el pie el remate del atacante nacido en Berisso.

"Esperé que se acomodara y por eso no me jugué antes. Al final se lo saqué con los pies", reveló el también arquero del seleccionado albiceleste.

"Estoy contento por mi rendimiento. El triunfo anterior nos dio mucha confianza para seguir trabajando (4-0 a Godoy Cruz de Mendoza) y ojalá sigamos en este camino. Con Vélez ellos nos salieron a presionar, pero controlamos el partido. Fuimos concretos para definir", explicó el también ex arquero de Ferro y Deportivo Merlo.

En el mismo sentido, el volante de corte, Leonardo Ponzio, destacó "el enorme esfuerzo de todo el equipo para ir recuperando de a poco el mejor nivel"

"Hoy (por anoche) jugamos bien, fuimos eficientes y supimos controlar el partido cuando fue necesario", aclaró el natural de Las Rosas, de 37 años.

"Estamos creciendo, es meritorio volver al ritmo del año pasado, después de todo lo que pasamos. Por eso entendemos que esta clase de partidos siempre son claves para recuperar la confianza, estos son tres puntos para reencontrar el camino", completó el ex mediocampista de Newellś Old Boys de Rosario y Real Zaragoza de España.