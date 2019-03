Argentina XV vapuleó a Chile y terminó invicta

El equipo de Fernández Lobbe fue demasiado para los Cóndores. Goleó 85-10 y finalizó invicto el Americas Rugby Championship.

El conjunto argentino comenzó mejor el partido. Aún así, tardó en encontrar la primera conquista que llegó a los 8' en manos del hooker Diego Fortuny. Martín Elías convirtió y cerró la jugada de 7 puntos.

Cinco minutos más tarde, el potente forward Lucas Santa Cruz estiró diferencias marcando el segundo try del equipo ante Chile. Martín Elías no falló y el tanteador quedó 14-0.

A los 24', Julián Domínguez materializó un excelente movimiento argentino. El wing de Pucará pisó, se sacó de encima a dos rivales y apoyó. Así, Martín Elías sumó Argentina XV pasó a ganar 21-0.

Seis minutos después, a los 30', Diego Fortuny volvió a aparecer tras una gran pelota recuperada y aumentó la diferencia a 26-3. Lucas Mensa amplió la agonía de Chile. A los 37', llegó a una nueva conquista y provocó el 33-3 en favor de Argentina XV.

Cuando parecía que el primer tiempo se terminaba, Santiago Carreras sumó otro try más para Argentina XV. Así el equipo argentino se fue 40-3 al descanso.

El complemento arrancó con Argentina XV absolutamente instalado en territorio contrario. A los 45' Lucas Mensa apoyó su segundo try y a los 47' volvió a marcar para dejar las cosas 54-3. Agustín Segura continuó la paliza de Argentina XV. El centro apoyó y Elías convirtió para el 61-3.

A los 60', Chile descontó a través de su pilar, Mauricio Gómez. El conjunto local quedó 61-10 abajo en el tanteador. Siete minutos más tarde, Miotti apoyó una nueva conquista y puso las cosas 66-10.

Argentina XV no bajó el ritmo y marcó dos tries consecutivos a los 71' y a los 73'. Primero Gregorio del Prete y luego Domingo Miotti apoyaron para aumentar a 80-10 el tanteador.

En el final, Del Prete volvió a apoyar para estampar el resultado final de 85-10 en Santiago. Con esta gran goleada terminó de gran manera el campeonato que se consagró sin derrotas.

Chile: 15 Christian Huerta; 14 Beltrán Vergara, 13 José Ignacio Larenas, 12 Vicente Ayarza, 11 Gonzalo Lara; 10 Santiago Videla, 9 Domingo Saavedra; 8 Martín Sigren (cap), 7 Thomas Orchard, 6 Eduardo Orpis; 5 Javier Eissmann, 4 Francisco Garrido; 3 Matías Dittus, Augusto Bohme, 1 Santiago Garrido

Ingresaron: 16 Claudio Zamorano 17 Nicolás Ovalle, 18 Mauricio Gómez 19 Augusto Sarmiento 20 Javier Richard 21 Jaden Laing 22 Juan Pablo Perrotta 23 Luca Strabucchi

Argentina XV: 15 Santiago Carreras; 14 Matías Osacdzuk, 13 Agustín Segura, 12 Lucas Mensa y 11 Julián Domínguez; 10 Martín Elías y 9 Felipe Ezcurra; 8 Benito Ortíz de Rozas, 7 Lautaro Bavaro (cap) y 6 Francisco Gorrisen; 5 Lucas Santa Cruz y 4 Carlos Repetto; 3 Martín Fernández Segurotti, 2 Diego Fortuny y 1 Nicolás Solveyra.

Ingresaron: 16 José Luis González 17 Javier Corvalán 18 Lucas Favre 19 Santiago Portillo 20 Nicolás Sbrocco 21 Gregorio del Prete 22 Domingo Miotti 23 Tomás Cubilla

Puntos en el PT: 8' Try de Diego Fortuny convertido por Martín Elías (ARG); 13' Try de Lucas Santa Cruz convertido por Martín Elías (ARG); 24' Try de Julián Domínguez convertido por Martín Elías (ARG); 28' Penal de Santiago Videla (CHI); 30' Try de Diego Fortuny (ARG); 37' Try de Lucas Mensa convertido por Martín Elías (ARG); 40' Try de Santiago Carreras convertido por Martín Elías (ARG).

Resultado parcial: Chile 3-33 Argentina 40

Puntos en el ST: 45' y 47' Tries de Lucas Mensa convertidos por Martín Elías (ARG); 50' Try de Agustín Segura convertido por Martín Elías; 60' Try de Mauricio Gómez convertido por Santiago Videla (CHI); 66' Try de Domingo Miotti (ARG); 71' Try de Gregorio del Prete convertido por Domingo Miotti (ARG); 73' Try de Domingo Miotti convertido por él mismo (ARG); 80' Try de Gregorio del Prete (ARG).

Árbitro: Kurt Weaver (USA)

Estadio: Santiago Chile

