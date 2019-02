Argentina XV derrotó categóricamente a Brasil

El seleccionado alternativo Argentina XV derrotó hoy categóricamente por 54-3 al de Brasil, en su presentación en el torneo Americas Championship Rugby.

El partido disputado en las instalaciones del Neuquén Rugby Club, dirigido por el uruguayo Joaquín Montes, tuvo un parcial favorable para los locales de 26-3.

El seleccionado argentino marcó ocho tries, cuatro de ellos en el primer tiempo a través de Felipe Ezcurra, Jerónimo Ureta, Gaspar Bandunciel y Lucas Mensa.

En la segunda parte, el equipo argentino sumó cuatro tries más, conseguidos por Lucas Mensa, Julián Dominguez, el ingresado Javier Corvalán y Agustín Segura.

Martín Elías aportó tres conversiones y Javier Mensa y Martín Roger dos cada uno.

En otro partido, el bicampeón Estados Unidos goleó al de Chile 71-8, encuentro disputado en la ciudad de Santiago.

Estados Unidos y Argentina XV comparten el primer puesto con cinco unidades y la semana próxima se medirán en el club Marabunta de la ciudad de Río Negro.

El principal torneo de rugby de Norte y Sudamérica, el Americas Championship Rugby, cuenta con la participación de los seleccionados de Estados Unidos, Brasil, Canadá, Chile, Uruguay y el combinado Argentina XV.

= Sintesís:

Argentina XV: Nicolás Solveyra, Gaspar Baldunciel y Lucas Favre; Jerónimo Ureta y Franco Molina; Francisco Gorrissen, Lautaro Bavaro (capitán) y Nicolás Sbrocco; Felipe Ezcurra y Martín Elías; Julián Domínguez, Lucas Mensa, Agustín Segura y Matías Osadczuk; Santiago Carreras. Entrenador: Ignacio Fernández Lobbe.

Ingresaron: Axel Zapata, Javier Corvalán, Martín Fernández Segurotti, Santiago Portillo, Benito Ortiz de Rosas, Gregorio del Prete, Martín Roger y Facundo Cordero.

Brasil: Abud, Endy Willian y Jardel Vettorato; Lucas Piero y Luiz Vieira; Michael Oliveira, Cleber Dias y Arthur Bergo; Lucas Duque y Joshua Reeves; Jacobus De Wet, Moisés Duque, Felipe Sancery (capitán) y Lucas Tranquez; Daniel Sancery. Entrenador: Rodolfo Ambrosio.

Ingresaron: Walter Schildberg, Caíque Silva, Pedro Bengaló, Gabriel Paganini, André Arruda, Douglas Rauth, Stefano Giantorno, Robert Tenório.

Tantos en el primer tiempo: 5' try Ezcurra convertido por Elías (A), 11' try Ureta convertido por Elias (A), 13' penal Reeves (B), 23' try Bandunciel (A) y 35' try Mensa convertido por Elías (A). Resultado parcial. Argentina XV 26- Brasil 3.

Tantos en el segundo tiempo: 15' try Mensa convertido por Mensa (A), 17' try Dominguez convertido por Mensa(A), 30' try Corvalán convertido por Roger (A) y 37' try Segura convertido por Roger (A).

Amonestado en el primer tiempo: 22' Jacobus De Wet (B).

Cancha: Neuquén Rugby Club.

Arbitro: Joaquín Montes (Uruguay).