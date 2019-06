Argentina XV cayó ante Uruguay y no pudo gritar campeón

Argentina XV cayó ante Uruguay por 28 a 15 en Montevideo y el conjunto charrúa se consagró campeón de la Nations Cup.

Uruguay hizo su negocio con la presión y el juego de forwards, golpeando por Leindekar y Kessler y aprovechando las infracciones para sumar con el pie de Favaro y quedar 20 a 10 arriba en el primer tiempo, ya que los argentinos descontaron por Portillo tras un buen scrum.

En el segundo tiempo, Uruguay volvió a sumar en el arranque, otra vez por Kessler, mientras que Argentina XV no supo capitalizar al máximo sus momentos de dominio ni la ventaja numérica por las amonestaciones de Dotti y Segredo y sólo volvió a sumar por Santa Cruz en una tarde sumamente negativa.

Síntesis

Uruguay (28): Rodrigo Silva, Federico Favaro, Tomas Inciarte, Andrés Vilaseca (cap), Nicolás Freitas, Juan Manuel Cat, Agustín Ormaechea, Manuel Diana, Santiago Civetta, Manuel Leindekar, Ignacio Dotti, Juan Echeverría, Germán Kessler, Facundo Gattas.

Suplentes: Guillermo Pujadas, Mateo Sanguinetti, Juan Pedro Rombys, Diego Magno, Leandro Segredo, Santiago Arata, Felipe Etcheverry, Agustín Della Corte

Argentina XV (15): Facundo Cordero, Bautista Ezcurra, Agustín Segura, Lucas Mensa, Manuel Montero, Martín Roger, Martín Landajo, Santiago Portillo, Lautaro Bavaro (cap), Santiago Montagner, Jerónimo Ureta, Ignacio Calas, Martín Fernández Segurotti, Diego Fortuny, Nicolás Solveyra.

Suplentes: Leonel Oviedo, Rodrigo Martínez, Lucas Favre, Franco Molina, Lucas Santa Cruz, Manuel Nogues, Teo Castiglioni, Julián Domínguez

Tantos en el primer tiempo: 8' Gol de Favaro por Try de Leindekar (U), 18' Penal de Roger (A), 20 y 27' Penales de Favaro (U), 35' Gol de Roger por Try de Portillo (A), 40' Gol de Favaro por Try de Kessler (U)

Amonestados: 32' Kessler (U), 40' Montagner (A)

Resultado parcial: Uruguay 20-10 Argentina XV

Tantos en el segundo tiempo: 44' Try de Kessler (U), 60' Try de Santa Cruz (A), 75' Penal de Favaro (U)

Amonestados: 56' Dotti (U), 67' Segredo (U)

Cancha: Estadio Charrúa, Montevideo

Árbitro: Frank Murphy (Irlanda) Uruguay 20-10 Argentina XV

Fuente: A Pleno Rugby