El segundo capítulo de la temporada oficial de MotoGP va camino de cumplir un guion más espectacular que el del GP VisitQatar. Los protagonistas, los pilotos de la parrilla de la categoría reina, así lo pusieron de manifiesto este jueves en la esperada rueda de prensa previa al Gran Premio Motul de la República Argentina.

Andrea Dovizioso (Mission Winnow Ducati), Marc Márquez (Repsol Honda), Cal Crutchlow (LCR Honda Castrol), Álex Rins (Suzuki Ecstar), Valentino Rossi (Monster Energy Yamaha) y Danilo Petrucci (Mission Winnow Ducati) evidenciaron las dudas en torno al asfalto de Termas de Río Hondo y las condiciones climatológicas, y algunos de ellos no dudaron en ensalzar el potencial de Honda, Suzuki y Yamaha.

Andrea Dovizioso

Dovi, ganador de la cita que abrió el calendario, expresó su deseo de ser "más competitivo que el año pasado" y señaló que "Argentina es una carrera extraña". El italiano admitió estar preparado para un gran rendimiento de Suzuki y Honda y alertó de que "Yamaha también será competitiva". "Será difícil conseguir un buen resultado, pero queremos conseguir los máximos puntos posibles", añadió.

Márquez, por su parte, admitió sus teóricas facilidades en Termas de Río Hondo, aunque no siempre ha podido cuajar buenos resultados. "Es un circuito que le va bien a mi estilo de pilotaje". El de Cervera, dispuesto a "dar el cien por cien", se confesó "listo" ante posibles eventualidades meteorológicas: "Estaré preparado para cualquier condición climática. Trataremos de encontrar la mejor configuración posible para luchar".

Marc Márquez

Menos preocupado por el tiempo se mostró Crutchlow: "No es que diga que sea un circuito que me guste o de mis favoritos, pero siempre se nos suele dar bien, no sé por qué. Siempre he tenido una buena relación con la pista y suelen venir muchos fans. Esperamos darles mucho espectáculo. Me gustaría librar una batalla importante en la carrera".

También hizo gala de su optimismo Álex Rins, sabedor de las buenas sensaciones de Suzuki en Termas de Río Hondo. Después de un cuarto puesto "muy bueno" en Qatar y de ver que la moto "funcionaba muy bien", el piloto español llega a Argentina "con mucho entusiasmo" tras el podio de 2018. "Tengo más experiencia, la moto va más fuerte y tenemos que ver si al final vamos a conseguir el mejor resultado, pero voy a entregarme al máximo para luchar por el podio y la victoria", avisó.

Valentino Rossi, también llega con la moral reforzado después de ir de menos a más en Qatar y disfrutar de un buen ritmo con el que se sintió "muy fuerte" en las últimas vueltas. En Argentina, 'Il Dottore' espera arrancar con buen pie desde el principio: "En Qatar sufrimos demasiado durante los entrenamientos y tuve que empezar desde demasiado atrás, hay que mejorar en ese sentido".

Rossi, sin embargo, es consciente de que el nuevo GP puede ser una historia diametralmente opuesta y que Termas de Río Hondo es "un trazado especial con condiciones especiales. Esperamos tener suerte y tener una carrera en seco".

Valentino Rossi

Su compatriota Danilo Petrucci admitió haberse sentido "bastante decepcionado" tras la primera carrera del año después de cometer "dos grandes errores", con la elección del neumático delantero y una mala salida. En Argentina aspira a sacarse la espina en un trazado muy particular: "Es un circuito que me gusta pero nunca consigo tantos puntos como desearía: por mala suerte o por errores cometidos. El objetivo es luchar siempre con los pilotos punteros y quedar entre los cinco primeros".