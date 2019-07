Argentina sufrió una baja para Lima 2019 y el Mundial

El alero Marcos Mata decidió no participar del seleccionado argentino de básquetbol que competirá en los próximos Juegos Panamericanos de Lima y en el Mundial de China, las dos competencias inmediatas que afrontará el representativo albiceleste.

El jugador de San Lorenzo, que viene de consagrarse campeón de la Liga Nacional (LNB) por cuarta temporada consecutiva, adujo agotamiento “físico y mental”.

“Después de pensarlo y analizarlo durante varios días tomé la decisión de no estar con la Selección este año”, explicó el marplatense, de 32 años.

Marcos Mata no será parte de la Selección mayor en los procesos de Lima y China. Info y declaraciones: https://t.co/v1aF3RpFRb pic.twitter.com/g0HubPnOKE — CABB (@cabboficial) July 9, 2019

“La Liga fue muy larga, terminó hace apenas una semana y terminé agotado física y mentalmente. Y todavía arrastro molestias de las que no me puedo recuperar”, contó el ex Peñarol de Mar del Plata.

“La única forma de mejorar es parando por un tiempo largo. Todo esto hace que no esté al ciento por ciento para jugar en el seleccionado, cumplir mi rol y ayudar al equipo”, continuó Mata en declaraciones al sitio de la Confederación Argentina (CABB).

El alero expresó, de todos modos, su agradecimiento al técnico del seleccionado albiceleste, Sergio Hernández, “por la confianza que siempre tiene hacia mí. Estaré apoyando al equipo en Lima y China”.

El marplatense había sido convocado para participar de los Juegos Panamericanos Lima, que se iniciarán el viernes 26 del corriente. Y el alero también asomaba como ‘fija’ para integrar la nómina definitiva de 12 jugadores que acudirán al Mundial China 2019, que empezará el 31 de agosto.

Con la camiseta celeste y blanca del seleccionado nacional, Mata intervino en el Premundial Caracas 2013 y Copa del Mundo España 2014. Además integró los planteles campeones en los Sudamericanos 2008 y 2012.

El actual jugador de San Lorenzo actuó para el seleccionado argentino en 49 encuentros, anotando 267 puntos.