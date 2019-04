Argentina comenzó ganando en el Seven de Hong Kong

El Seleccionado argentino de rugby reducido comenzó hoy su participación en el Seven de Hong Kong con un triunfo sobre su par de Canadá, por 19 a 14, en el inicio del Grupo B, que también integran Portugal y Francia.

Argentina comenzó ganando el partido con un try de Matías Osadczuk, y amplió la ventaja con otro de Santiago Álvarez Fourcade, convertido por Santiago Mare. Así, los conducidos por Santiago Gómez Cora se fueron al descanso ganando 12 a 0.

Matías Osadczuk regresa al equipo de la @unionargentina para ayudar en la victoria de su primer juego en el #HK7s. pic.twitter.com/lL5vJ7y9sq — World Rugby ES (@WorldRugby_ES) 5 de abril de 2019

En el complemento, Luciano Gónzalez estiró la ventaja con el último try argentino y la conversión de Santiago Mare. Canadá se despertó con los tries de Justin Douglas y Connor Braid, más las dos conversiones de Nathan Hirayama, pero el tiempo no le alcanzó para lograr la remontada.

Los próximos compromisos de Los Pumas 7's serán en la madrugada del sábado. A las 2.35 enfrentará a Portugal y a las 6.41 a Francia.