Angelici no puede superar la final con River: "Me genera un dolor muy grande"

Daniel Angelici no puede ocultar su dolor cada vez que le preguntan por la final de la Copa Libertadores. El presidente de Boca visitó los estudios de Fox Sports y respondió sobre varios temas aunque al hablar de esa final, se nota su dejo de tristeza por lo ocurrido.

"No siento que Gallardo haya arruinado mi gestión. Después de la década del 2000, Boca estuvo mucho tiempo sin ganar títulos internacionales. Llegar a la final no es fácil. Haber perdido me produce un dolor muy grande que no pasa, pero tengo la responsabilidad de administrar el club pensando en lo que es mejor para la institución", señaló.

Y agregó: "Hoy empezamos esta copa y estamos entusiasmados. Trabajó para que los jugadores cobren al día pero el fútbol es exitismo por eso muchas veces no se ve la gestión que uno hizo o trata de hacer".

​Angelici, además, quiso aclarar su frase "tocar fondo es perder la categoría" pero oscureció más: "Los títulos no los escribo yo. Expliqué porque Boca no tocó fondo y eso respondí. A quien le quede el sayo, que se lo ponga".