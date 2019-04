Angelici habló del TAS y de la cargada de Gallardo

Daniel Angelici volvió a referirse al reclamo que Boca presentó ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo por el ataque de un grupo de hinchas de River al micro del Xeneize y insistió en la "responsabilidad objetiva" del Millonario y en la importancia del antecedente del gas pimienta en 2015.

"Los clubes son responsables por las actitudes de socios e hinchas, está escrito en el reglamento", afirmó el presidente del club de la ribera en diálogo con Fox Sports. Además, avisó que irán "hasta las últimas instancias". Por lo pronto, aguarda la convocatoria a una audiencia "para poder explicar el escrito, con argumentos y basado en la responsabilidad del organizador".

"NO ME MOLESTÓ EL CHISTE DE GALLARDO... ME TIENE SIN CUIDADO"#FSRadioSur - Daniel Angelici se refirió a la respuesta del Muñeco en conferencia de prensa.



Descarga la APP! https://t.co/T5cuSvu2EI pic.twitter.com/5tyTapKqpE — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) April 1, 2019

Boca inició el reclamo luego de que se suspendiera la revancha de la final de la Libertadores ante River y antes de que se disputara el partido en el Santiago Bernabéu, que finalmente quedó en manos del Millonario por 3-1.

"Pedimos igualdad de criterio. La Conmebol sancionó a River, lo sacó de su cancha y le dio dos partidos (sin público), pero entendemos que había antecedentes con un equipo. No sé las chances reales porque es un Tribunal compuesto por tres personas. Una es a propuesta de Conmebol y River, otro de Boca y otro por sorteo", explicó.

Por último, Angelici se refirió a la cargada de Marcelo Gallardo en conferencia de prensa, quien al ser consultado por el tema respondió "esTAS igual que hace tres meses": "No me dolió. No la había escuchado. Me tiene sin cuidado. Cada uno responde al club donde pertenece y yo le respondo al socio de Boca".