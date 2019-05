Angelici criticó los insultos de los hinchas de Vélez durante el Himno

El presidente de Boca Juniors, Daniel Angelici, se mostró disgustado por los cantos con insultos por parte de los hinchas de Vélez Sarsfield mientras se entonaba el Himno Nacional, previo al comienzo del partido de ida por los cuartos de final de la Copa de la Superliga de Primera División de fútbol, dirigidos a Mauro Zárate.

"Entiendo que a veces la pasión no entienda que un jugador es profesional y por eso si le conviene la oferta pueda jugar en el lado que más le convenga. Sé que el hincha tiene otros valores y repito que lo comprendo. Pero cuando se entona el himno nacional hay que tener un respeto especial, y no me gustó lo de ayer", indicó Angelici.

El titular de Boca realizó estas declaraciones por la señal de televisión por cable TyC Sports desde Asunción de Paraguay, donde llegó para el sorteo de esta noche por los octavos de final de la Copa Libertadores de América.

En tanto cuando se le preguntó por si Boca en el próximo libro de pases va insistir por el volante argentino Marcos Acuña, quien juega en el Sporting de Lisboa, en Portugal, el presidente del Xeneize respondió: "No vamos a hacer una nueva oferta por él. En su momento en enero ofrecimos 15 millones de dólares y ellos pidieron 20 millones. Está todo bien. Pero ahora vamos a seguir otro camino".

Angelici agregó que "por respeto a los que están jugando no quiero hablar de compras o ventas. Tenemos un tiempo de dos meses, suficiente para saber que vamos hacer. Seguramente venderemos algún jugador y por lo tanto también nos reforzaremos".

Por último, con respecto al sorteo de los octavos de final de la Copa Libertadores, dijo que no tiene preferencia alguna con el posible rival, que saldrá de River, Emelec, Godoy Cruz, Liga de Quito, Nacional, San Lorenzo y Gremio.

"Es azaroso. Si vos querés llegar a la final tenés que jugar con todos, te toque quien te toque. Queríamos clasificar primeros y lo pudimos lograr. Todo lo que hablemos es especulación", afirmó el mandamás.

"Cuando te toca jugar con equipos argentinos, que nos conocemos, te evitás el viaje pero es otra sensación", concluyó.