Angelici, conforme con el trabajo de Alfaro

El presidente de Boca Juniors, Daniel Angelici aseguró que "no es fácil ser técnico de Boca y más cuando uno no viene acostumbrado a este mundo tan especial", en relación a lo expresado por el entrenador Gustavo Alfaro, tras la goleada a Jorge Wilstermann (4-0) por la Copa Libertadores, estimando que sufre su cargo por la "responsabilidad" de ese puesto.

"Boca es muy grande y el día a día con los medios no es lo mismo que con otros equipos, sin despreciar a nadie", señaló el titular boquense, al considerar que el entrenador "lo está haciendo bien" y que espera que "el cargo lo tome como una responsabilidad y no como una presión".

"Vino en una edad justa y con la experiencia para este lugar. Tenemos objetivos importantes y Alfaro lo sabe", prosiguió Angelici en la presentación oficial del programa Boca Social 2019 y la Liga de Potrero de la que participarán 2.500 jóvenes de ambos sexos.

En otro orden, cuando al dirigente se le preguntó por los promedios del descenso en la Superliga aseguró estar "de acuerdo. Siempre dije que un año le puede ir mal a cualquier equipo, pero para irte al descenso tenés que hacer las cosas mal durante tres años".

El vicepresidente primero de la Asociación del Fútbol Argentino sostuvo que los clubes "deben lograr un equilibrio, porque aquellos equipos que juegan en una temporada varias copas pueden tener un mal torneo y se les puede complicar".

Sobre el amplio triunfo ante el conjunto boliviano por la Libertadores, que lo tiene a Boca segundo en el Grupo G, Angelici indicó que lo vio bien "al equipo, aunque todavía le falta mejorar", al valorar que "siempre está obligado a ser protagonista".

Se jactó, luego, de tener "un plantel de jerarquía, y más cuando se ve el banco de suplentes de Boca que muchos clubes quisieran tener".

Después no quiso opinar sobre si tiene que jugar Carlos Tevez de arranque o Mauro Zárate, considerando que "son dos grandes jugadores, pero no es la función del presidente decir quien debe jugar", reconociendo que no puede "hablar como hincha" porque cuando lo hizo cometió "varios errores".

Por último se refirió a las posibles salidas e incorporaciones de jugadores para la próxima temporada, por lo que indicó que "ya a varios clubes" que lo llamaron les informó que "mientras Boca esté en competencia no se hablará con nadie. Ya llegarán los meses de junio y julio para hablar del tema", cerró Angelici.