Angelici cargó contra Nández: "Él pidió irse de Boca"

Luego de su salida de Boca Juniors para jugar en el Cagliari, Nahitan Nández declaró que aún quedan algunos detalles por resolver, y hoy el presidente Daniel Angelici le salió al cruce.

"No me sorprende nada de lo de Nandez. Él me pidió irse del club y nosotros no queremos quedarnos con ningún jugador que no quisiera jugar", dijo el presidente de Boca en diálogo con TNT Sports.

Además, aseguró que "Boca puso un número para que pudiera salir y desde Italia no llegaban. Queríamos 20 millones en bruto".

"Llegaban a 16 millones, y pagaban algunos impuestos y otros no. Si todos queríamos hacer la operación, todos teníamos que ceder. El representante cedió el 50% de su parte y el 50% de su comisión. El jugador tenía que ceder una parte", cerró.