Angelici avisó que se irá de Boca después de las elecciones

El presidente de Boca Juniors, Daniel Angelici, aseguró que no continuará en el club luego de las elecciones presidenciales de diciembre, en la que no integrará la lista del oficialismo que encabeza Christian Gribaudo.

"En diciembre, por ahí algunos pensarán que es muy importante el resultado, no poder haber ganado una Copa; otros, si la ganamos, valorizarán todo lo que hicimos en la gestión, y muchos socios, sobre todo los más grandes, entienden que teniendo un club económicamente saneado, con superávit, vamos a llegar muchas veces a la final y a ser protagonistas de los torneos", analizó Angelici de cara a las elecciones en diálogo con TyC Sports.

Luego, el Tano adelantó que se irá sin importar el resultado de las mismas: "Me voy. Lo estuve pensando pero no, creo en la alternancia, llevo muchos años acá, cuatro de tesorero y ocho de presidente, y me parece que es bueno dé un paso al costado, que apoye al oficialismo, a Christian Gribaudo, y colaborando en la Fundación. Tengo que dejar a la dirigencia con una buena propuesta, que tiene la misma manera de gestionar que yo pero por ahí tiene ideas distintas, entonces doy un paso al costado apoyando al oficialismo".