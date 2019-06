Angel González aclaró su pase con un contundente posteo

Ángel González vivió ayer de mucha confusión. El ahora ex Godoy Cruz cerró su llegada a Estudiantes y ambos clubes lo anunciaron. Luego, la cosa cambió y quedó a un paso de ponerse la de Independiente de Avellaneda quien iba a comprar la mitad de su pase.

Esta situación generó mucha bronca en La Plata y fueron los propios entrenadores quienes se metieron en el medio de la tormenta para aclarar la situación.

A raíz de esto, el propio jugador salió con un mensaje en un posteo de Instagram para aclarar toda esta situación.

"En virtud de los acontecimientos que se generaron en el día de ayer, quiero expresar que mi decisión es respetar mi palabra y mi compromiso de incorporarme a @edelpoficial.

Sin dudas que desde el primer día voy a esforzarme para dejar todo por Estudiantes, por mis nuevos compañeros y cuerpo técnico. Estoy muy feliz de poder dar este gran paso en mi carrera por todo lo que significa.

Ademas quiero agradecer a mi club; @clubgodoycruzoficial que fue mi segunda casa durante tanto años. A los hinchas por el cariño que me brindaron, a mis compañeros por los momentos vividos, a los entrenadores que me ayudaron a crecer, empleados, dirigentes, y a todos los que me acompañaron y me ayudaron siempre.

Gracias! Muchas Gracias

Ángel González"