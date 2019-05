Andújar y su deseo de que Mascherano juegue en el Pincha

Mariano Andújar habló de su continuidad en Estudiantes y dijo que quiere un contrato a largo plazo, elogió a Gabriel Milito y expresó que quiere convencer a Javier Mascherano para que se retire en el "Pincha" donde, afirmó, "va a estar feliz".

Sobre su amigo Mascherano, el capitán albirrojo señaló que "estamos en contacto, somos amigos y en noviembre, cuando vence su contrato en China, le dije que tiene que venir acá. Va a vivir tranquilo, tiene un lindo lugar para entrenarse, un buen técnico como Milito al que conoce, me conoce a mí y lo conoce a Sebastián (Verón). Yo hablo de mi deseo pero después dependerá de lo que él y el club quieran".

Al opinar del futuro de Mascherano y del club surgió la pregunta sobre su renovación y el arquero respondió: "Nunca dije que no quería quedarme en Estudiantes. Yo estoy contento, mi familia está contenta. Mi sensación y mis ganas ya las conocen".

"Están hablando con mi representante, no sé en qué punto de la negociación están y hay que ponerse de acuerdo. El contrato debería ser por dos años, eso es un deseo mío pero los dirigentes son los que manejan el club y no me puedo meter en eso", agregó el capitán.

Sobre su momento deportivo puntualizó que "mantuve un nivel bueno durante 3 años, hoy sigo pensando en entrenarme y el tiempo será testigo de lo que pase".

Andújar también se refirió al compromiso que debe afrontar Estudiantes frente a Sarmiento de Resistencia, con fecha a confirmar para la última semana de mayo y reiteró que "la Copa Argentina es fundamental para nosotros, llegaremos con días de no competir pero tenemos que pasar de ronda y poder irnos de vacaciones tranquilos".