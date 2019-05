Andrada, otra vez invicto: "Laburo para que no me conviertan"

El arquero mendocino Esteban Andrada, recientemente convocado a la Selección argentina para disputar la Copa América en Brasil, continúa afianzándose en el arco de Boca Juniors y anoche sumó un nuevo partido sin recibir goles en el triunfo por 1 a 0 sobre Argentinos Juniors en La Bombonera.

Así, Sabandija sumó su cuarto partido consecutivo con la valla invicta y lleva 370 minutos sin conceder goles en la Copa de la Superliga. El último gol que recibió fue en la vuelta de octavos de final ante Godoy Cruz, cuando el paraguayo Richard Prieto descontó a 10 minutos del final.

Al respecto, Andrada consideró en diálogo con TyC Sports que "es importante para un arquero, siempre que está uno no quiere que le conviertan, de hecho la otra vuelta cuando ganamos con Paranaense me fui caliente porque me hicieron un gol". Luego agregó que "el arquero labura en la semana para que no le conviertan, es difícil pero uno va achicando el margen de error".

Su buen momento en el arco Xeneize lo puso rápidamente en la Selección y, además, llevó al club a mejorarle el contrato. Sobre su presente, Andrada dijo que "fue bueno meterme en el cariño de la gente, me lo demostró desde el primer día. Uno siempre quiere, en cada partido que le toca, demostrarle o devolverle esa gentileza que tuvo hacia mí cuando llegué. Uno siempre cuando entra a la cancha trata de dar lo máximo, puede salir bien o mal, pero uno siempre se brinda al máximo".

El mendocino suma 30 partidos como titular en Boca Juniors y de ellos, en 22 terminó con el arco invicto. De esta manera, quedó a un partido de la marca de Agustín Orión, que ostenta 23 vallas invictas en los primeros 36 partidos. "Estoy a uno, ojalá lo pueda cumplir el domingo en la final y podamos salir campeón, que es lo más importante", cerró.