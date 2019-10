Amor Ameal contundente: "El oficialismo en Boca está terminado"

Jorge Amor Ameal, candidato opositor para las elecciones que se realizarán el 8 de diciembre en Boca Juniors, dijo hoy que “el oficialismo está terminado” en el club de la Ribera, tras una nueva eliminación en la Copa Libertadores a manos de River.

El día después del triunfo de Boca por 1-0 en la Bombonera, que sin embargo no alcanzó para revertir el 2-0 en contra que sufrió en el estadio Monumental, disparó la campaña electoral en el "Xeneize", en la que Ameal -ex presidente entre 2008 y 2011- está muy bien posicionado.

“Estoy triste por no seguir y no continuar en la Libertadores. Y tengo alegría por el comportamiento que tuvimos todos en la cancha. No pasó absolutamente nada y otra vez el público de Boca demostró que quiere a su equipo y a los jugadores. Boca ganó el partido, pero los reglamentos son así”, señaló Ameal, quien lleva como compañero de fórmula al animador radial Mario Pergolini.

Ameal, empresario de 71 años residente en la localidad bonaerense de Berazategui, sostuvo que “el oficialismo en Boca está agotado y terminado. Ahora discutiremos qué club queremos y las etapas que van a venir".

"En lo deportivo hay resultados positivos y negativos, pero el tema es que Boca es integral y no cosas aisladas. Hay que respetar a los socios y tener mayores actividades. Este es un ciclo cumplido”, expresó Ameal a TyC Sports.

Ameal encabeza la lista del Frente Identidad Xeneize, fue presidente de Boca desde fines de 2008 hasta diciembre de 2011, cargo que ocupó tras la muerte de Pedro Pompilio, de quien era vicepresidente. Su mandato concluyó con el triunfo de Daniel Angelici, quien completará dos ciclos seguidos como presidente en diciembre próximo.

En caso de ser elegido presidente el 8 de diciembre, indicó que “nosotros vamos a ser muy respetuosos y no vamos a hacer promesas que no podamos cumplir. Queremos ver con qué club nos vamos a encontrar y cuando tengamos definidos cuál será el camino, vamos a salir a decir quá vamos a hacer. Tenemos una idea general. Pero no es el momento de dar nombres”.

“Vamos a evaluar lo que hizo (Nicolás) Burdisso. Estamos a favor de un manager, pero es un proyecto en general. No tenemos información de quién compró jugadores”, señaló sobre la tarea realizada por el ex defensor boquense.

Tampoco le escapó al espinoso tema de Carlos Tevez, al señalar que “sabemos que Carlos es un ídolo y se tiene que alejar del tema político. Tenemos un ídolo indiscutido y jamás habló de política, y es Juan Román Riquelme, quien hoy no está jugando. Si quiere trabajar en política o en el club, le va a hacer bien al club. Nosotros estamos seguros que Román va a estar en el club y va a ser una parte muy importante de nuestra institución”, concluyó.

Más temprano, otra voz fuerte salió a marcar la cancha: Juan Carlos Crespi, posible compañero de fórmula del candidato oficial Cristian Gribaudo, dijo hoy que "Boca no fracasó. Esto no fue una derrota porque ganamos, solo fue un percance".

Crespi aparece en auxilio de Angelici y su espacio, cuando peligra el triunfo electoral a mano de Ameal. Por eso, el oficialismo boquense ya tendió puentes con José Beraldi, otro empresario candidato de la oposición, para que se sume a los actuales dirigentes, quienes temen perder los comicios en Boca.

Finalmente, César Martucci, otro candidato a presidente que impulsa la unidad en Boca, sostuvo que "lo que nos pasa no es casualidad. Las urgencias deportivas sólo generan parches futbolísticos, como viene pasando en los últimos años".

"Es momento de cambiar entre todos esta maldita realidad. Este sufrimiento deportivo que vivimos ayer terminó con la grieta en Boca, y quedó demostrado en la actitud de nuestra gente en la cancha. Debemos estar unidos los que sólo queremos el bien de Boca y no especulamos políticamente", cerró Martucci, ex secretario general del club durante la gestión de Angelici.