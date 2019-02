La futbolista Macarena Sánchez Jeanney, que en las últimas semanas se convirtió en la cara de la lucha por los derechos de las futbolistas después de intimar a su club y a la AFA a que la reconozcan como jugadora profesional, denunció amenazas de muerte que recibió a través de la red social twitter.

A través de su cuenta @Macasanchezj la futbolista publicó capturas de mensajes que el usuario @PuchadeMachi le envío por privado en los que además de mandarle la fotografía de una pistola sobre una mancha de sangre, le escribió "hay muchas personas enojadas por tus denuncias" y "hay bastante dinero por tu cabeza... vas a morir muy pronto".

Hace 20 años que juego al fútbol. Siempre viví exclusión y discriminación. Desde que inicié la denuncia de público conocimiento no paro de recibir mensajes con insultos y agravios, pero todo tiene un límite. Hoy me llegó este mensaje: pic.twitter.com/N0uXjOMpkl — Maca Sánchez (@Macasanchezj) 9 de febrero de 2019

La futbolista hizo públicas las capturas de la amenaza junto al mensaje: "hace 20 años que juego al fútbol. Siempre viví exclusión y discriminación. Desde que inicié la denuncia de público conocimiento no paro de recibir mensajes con insultos y agravios, pero todo tiene un límite".

Macarena afirmó que "aunque todavía no tenemos idea de quien puede ser el autor de la amenaza este no es un episodio que se pueda tomar como uno más; en los próximos días vamos a evaluar con mis abogados cuál es el camino y las acciones legales que vamos a tomar".

"Desde que publiqué la amenaza que recibí me llegaron muchísimas muestras de solidaridad, aunque todavía no pude verlas todas ni agradecerlas porque decidí desconectarme hasta evaluar los próximos pasos", agregó.

Quiero agradecer a todxs por el apoyo y la solidaridad. Estas son las respuestas que históricamente han recibido las mujeres que levantan la voz en la lucha por sus derechos; pero no vamos a aflojar y vamos a seguir peleando por un #FútbolFemeninoProfesional — Maca Sánchez (@Macasanchezj) 9 de febrero de 2019

Soledad Sánchez Jeanney, hermana y parte del equipo de abogadas de Macarena, dijo que "todavía no hemos presentado una denuncia formal porque vamos a reunirnos con el estudio jurídico y el colectivo de abogadas que nos acompaña para ver cuál es el mejor camino".

"El mensaje de la amenaza es más que claro, pero Macarena es una mujer luchadora y sabemos que cada vez que una mujer levanta la cabeza podemos encontrarnos con reacciones como esta; a este tema lo vamos a tomar con toda la seriedad que amerita pero no vamos a perder de vista que el eje de esta lucha sigue siendo el reclamo por sus derechos como futbolista profesional", agregó.

Macarena Sánchez Jeanney, que pertenecía al plantel de fútbol femenino del Club deportivo Universidad Abierta Interamericana Urquiza (UAI-Urquiza) y fue desvinculada de forma sorpresiva en mitad del Torneo de Primera División.

La joven había intimado a la institución y a la AFA a que le reconozcan su carácter de jugadora profesional y se la indemnice como tal ya que, según reclamó, las futbolistas sufren "discriminación de género".

"Me tomó por sorpresa cuando a mitad del Torneo mi técnico me dijo que no formaba más parte del plantel, solo por "cuestiones futbolísticas". Las deportistas sufrimos discriminación en cuanto a brechas salariales y, por eso, no podemos vivir del fútbol como sí lo hacen los hombres", expresó la jugadora denunciante, Macarena Sánchez Jeanney (27), quien jugaba desde hace siete años en el club UAI.

"Estaba todo normal y terminamos el último partido en diciembre, nos fuimos de vacaciones y cuando volvimos me enteré de esto. Lo relevante es dejar a una jugadora libre a mitad de torneo sin posibilidad de seguir jugando en otro lado", declaró Sánchez.

Tras publicar un comunicado de prensa sobre lo sucedido en su red social de Twitter, la joven confirmó que el 18 de enero realizó una intimación extrajudicial al club junto a sus abogadas del estudio jurídico M. y G. Asociadas con el fin de que "se regularice mi situación laboral como futbolista profesional" y llamó a la AFA al cese de su inacción.