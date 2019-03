Alonso le contestó al "Mundo Boca" y apuntó contra Tevez y Chicho Serna

Aunque ya pasaron varios meses la Superfinal de la Copa Libertadores que River ganó en el Santiago Bernabéu ante Boca sigue latente y genera declaraciones cruzadas de ambos lados. Tras el cruce entre Daniel Angelici y Marcelo Gallardo, ahora salió a escena la figura de Norberto Alonso.

El ídolo de la parcialidad millonaria, fiel a su estilo, atacó con dureza al Xeneize, y entre los apuntados del ex futbolista, en diálogo con La Página Millonaria Radio, estuvieron Carlos Tevez y Mauricio Chicho Serna.

"Tevez tiene razón, es una gran verdad, todo volvió a la normalidad. La Boca ya por este tiempo no existió y no existe, lo lamento por los hinchas. Los hinchas son hinchas y la verdad que no se puede objetar nada. River fue un legítimo ganador", disparó el Beto, que aprovechó para atacar a Chicho Serna que afirmó que "lo que pasó en Madrid ya es historia para Boca".

"¡Qué referente! ¿Referente de qué? Dejate de joder… Ay, Dios mío. Cómo estarían estos muchachos si nos hubieran ganado… Conozco cómo son. Chicho Serna fue hincha y sigue siendo hincha", expresó.

Además, se refirió y comparó a Gallardo con Labruna: "Los dos buscan el arco de enfrente. En mitad de cancha siempre están pensando en cómo hacer daño. Es el mismo River que te inspira confianza cuando vas a la cancha".

"Este presente es óptimo. Cuando le ganas un partido es como ganarle un campeonato. Esto se extendió al mundo y quedaron más expuestos por haber perdido y por haber boqueado sin tener equipo. No vi al Boca aguerrido, que vos ibas y te pegaban alguna que otra patadita. Antes había que ser guapo para jugar en Boca y en la cancha de Boca", cerró.