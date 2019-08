Alonso contó cómo vive su preparación para el Dakar 2020

El español Fernando Alonso se mostró contento de seguir buscando sus "propios límites" y de intentar continuar siendo "mejor piloto" en su entrada en el mundo de los Rallys Todoterreno con el Toyota Gazoo Racing, y advirtió que "aprender todo desde cero" en esta nueva disciplina es uno de los "desafíos más grande" a los que se ha enfrentado.

"Estamos en Namibia haciendo unos tests y pruebas en el coche todavía del Dakar, siguiendo la evaluación y el progreso que puedo tener en esta disciplina. Estoy con ganas de subirme al coche y sigo en el programa del Toyota Gazoo Racing ahora en una disciplina diferente, en las dunas y en la gravilla. Estoy contento de estar en este programa y de seguir buscando nuestros propios límites", indicó Alonso en declaraciones facilitadas por Toyota.

El asturiano recalcó que "no se sabe lo que el futuro" le deparará. "Quiero seguir siendo un mejor piloto, más completo cada día. Después de ganar en la F-1, en Le Mans, el WEC y en Daytona, tener la oportunidad de mejorar como piloto, de probar diferentes disciplinas y aprender todo desde cero como voy a hacer aquí, es un desafío muy grande, uno de los más grandes de mi carrera deportiva y estoy realmente emocionado. Ojalá pueda conseguir también éxito aquí", apuntó.

"Probé la disciplina de los Rally Todoterreno a principios de este año y me dejó buenas sensaciones, las cuales quiero prolongar. Era consciente de que sería una disciplina totalmente diferente con una curva de aprendizaje muy exigente, pero con el Toyota Hilux me sentí genial, me transmitió mucha confianza muy rápidamente y mejoraba pasada tras pasada", prosiguió el ovetense, que cree que está "en un gran equipo" para poder afrontar sus posibles nuevos retos futuros en los 'raid'.