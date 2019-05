Almeyda recordó la final de Madrid y destrozó a Boca

Matías Almeyda fue durante mucho tiempo el objeto de las burlas de los hinchas de Boca Juniors porque fue el capitán del River Plate que descendió en 2011, y hoy les respondió que “la tienen adentro” por la final de la última Copa Libertadores.

“Esto Boca no se lo olvida más. El descenso fue en 2011 y esto pasó en la última final de la Copa Libertadores. Que sigan llorando. Como decía Maradona: la tienen adentro”, disparó en una entrevista con Goal quien fue el entrenador que devolvió al millonario a la Primera División.

Para el azuleño, “ganarle al máximo rival es inigualable”, y consideró “una vergüenza” que el partido definitorio de la máxima competencia a nivel sudamericano se haya jugado “en otro país”.

El actual conductor de San José Earthquakes, de la MLS estadounidense, confió que no se ve “dirigiendo otra vez en River”.

“Por algo tuve que estar en ese momento. Hoy no lo veo, realmente. No lo siento tampoco. Soy hincha, todos saben el amor que siento por esa institución, pero, la verdad, no me veo dirigiendo otra vez en River”, concluyó Almeyda.