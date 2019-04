Almagro y Chicago, los rivales del Lobo y la Lepra en el Reducido

Gimnasia y Esgrima e Independiente Rivadavia confirmaron su presencia en el Reducido de la B Nacional en la última fecha, y debieron esperar hasta la finalización del campeonato para conocer a sus rivales de cuartos de final.

Con el triunfo de Almagro anoche ante Mitre de Santiago del Estero, Gimnasia terminó el torneo en la séptima posición de la tabla, mientras que Independiente lo hizo en la octava.

De esta manera, el Lobo enfrentará al cuarto, que terminó siendo Almagro; mientras que la Lepra irá frente al tercero, Nueva Chicago. Ambos jugarán su primer partido en Mendoza y definirán la serie como visitantes.

Además, por haber terminado mejor posicionados en la tabla final, tanto Almagro como Nueva Chicago contarán con la ventaja de avanzar a semifinales en caso de que la serie termine empatada.

Así se jugará el Reducido

Los ocho equipos mejor ubicados detrás del campeón en la tabla de posiciones se ordenaron del 1º al 8º y en cuartos de final se enfrentarán de la siguiente manera: 1º vs 8º, 2º vs 7º, 3º vs 6º y 4º vs 5º. Es decir:

El perdedor de Arsenal-Sarmiento (1º) vs Brown de Adrogué (8º)

Nueva Chicago (2º) vs Independiente Rivadavia (7º)

Almagro (3º) vs Gimnasia y Esgrima (6º)

Platense (4º) vs Central Córdoba (5º)

Los cuatro ganadores volverán a ordenarse según los puntos obtenidos en el campeonato y en semifinales se cruzarán 1º vs 4º y 2º vs 3º.

Cuartos de final y semifinales se jugarán de la misma manera: a doble partido, actuando como local en el segundo encuentro el equipo mejor ubicado en la tabla final de posiciones. Si finalizada la serie todo termina empatado, se clasificará a semis el mejor posicionado en la tabla.

La final también será a doble partido y se definirá en el estadio del mejor ubicado en la tabla final, pero en caso de empate habrá definición por penales.