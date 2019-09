Almada: "Sabía como patearle a Armani"

El juvenil delantero de Vélez Sarsfield, Tiegho Almada, de 18 años, aseguró esta noche que pidió patear el penal que le cometió Franco Armani y que definió la victoria de su equipo 2 a 1 porque el arquero riverplatense "siempre se tira cruzado" y por eso él le pegó de derecha, a la izquierda del guardavallas.

"Fue un triunfo muy importante por el rival y por lo que significa este estadio. El primer gol, el de Nicolás Domínguez, llegó cuando más nos presionaban y eso nos dio un poco de desahogo", empezó a comentar Almada, que esta semana y después de muchas idas y vueltas firmó contrato con el club de Liniers.

"Hicimos lo que pudimos ante un equipo que no da respiro. No se si el triunfo fue justo o no, pero estos partidos se juegan y se luchan con las armas que cada uno tiene", explicó posteriormente respecto del dominio ejercido por River durante la mayor parte del encuentro.

Almada se ilusionó con "tratar de seguir con esta racha. Es que ya que llevamos cuatro triunfos seguidos".

"Y en cuanto al penal, no dudé en pedirlo y patearlo, porque estaba con mucha confianza y además sabía que Armani se tira siempre cruzado", reveló.

"Ya en el vestuario Fernando Gago me dijo que iba a hacer un gol. Y cuando terminó me mandó un mensaje de apoyo y me felicitó por eso", comentó finalmente Almada respecto del ex jugador de Boca Juniors que se quedó afuera del partido a último momento.

"El jugador Fernando Gago presenta una sobrecarga en los isquiotibiales, motivo por el cual se decidió, en consenso con el cuerpo técnico, que no sea de la partida en el cotejo de esta tarde", informó el club desde sus redes sociales antes del encuentro.

De esta manera Gago se perdió la oportunidad de enfrentar y vencer a River en el Monumental después de perder ante los de Núñez la final de la Copa Libertadores pasada vistiendo la camiseta de Boca Juniors, pero igualmente nada le impidió celebrar después en los vestuarios del Monumental junto a sus compañeros velezanos.