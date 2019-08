Alfaro no se guardó nada y fue duro con el plantel tras la eliminación

La inesperada eliminación de Copa Argentina, ante Almagro, fue un cimbronazo para Boca y, esta tarde, antes del comienzo de la práctica, Gustavo Alfaro reunió a todo el plantel y mantuvo una charla dura.

El técnico, que hoy está cumpliendo 57 años, "retó" a sus dirigidos por el golpe y reprochó la "falta de agresivisidad" y la "relajación" que percibió en el segundo tiempo de anoche en La Plata. El encuentro duró cerca de media hora y él único jugador que habló fue Carlos Tevez, quien suele tomar la posta en los momentos complicados.

El objetivo del diálogo es evitar que la situación no se repita en la Copa Libertadores, otro torneo que no da revancha, y en donde Boca se medirá en cuartos de final contra Liga de Quito. La ida será dentro de una semana en Ecuador y la revancha está pautada para el miércoles 28 en la Bombonera. Antes, claro, está el juego del domingo ante Aldosivi por la Superliga, otro certamen que el DT no quiere descuidar.

TyC Sports.

Ya ayer, al rato de terminada la tanda de penales, el técnico había manifestado su malestar: “La derrota nos duele. No nos gusta perder y menos con el plantel que tenemos. Un error nos tira para atrás. Cada vez que venimos bien tenemos un golpe”.