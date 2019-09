Alfaro: "Me han pegado a más no poder después del partido con River""

El entrenador de Boca Juniors, Gustavo Alfaro, se mostró feliz por haber devuelto a su equipo a la cima de la Superliga tras ganarle por 1-0 a Estudiantes, pero no se quedó con eso y explicó la necesidad de su planteo defensivo en el 0-0 del Superclásico ante River, lo que le trajo una lluvia de críticas.

"Sé que me han cuestionado. Me han pegado a más no poder después del partido con River, pero sabía lo que tenía que hacer, dónde y cómo jugarlo. Era el primer cruce luego de la final y no iba a ser partenaire del festejo de nadie. Quería demostrar que estamos de pie", afirmó en la conferencia de prensa.

Además, agregó que "les dije a los jugadores que mejor que me den a mi y no a ellos. Y si la crítica fue más suave, solamente fue porque no perdimos, pero yo sé porqué planteo como planteo cada partido. Por eso es mejor que el foco de los cuestionamientos sea yo y no mis futbolistas".

En otro orden de cosas, se refirió al presente de Carlos Tevez y ratificó que "por más que no haya jugado como titular los dos últimos partidos con River y hoy, Tevez sigue siendo nuestro líder. Es que aún estando afuera, no se puede, sino que debe seguir siendo líder".

Sobre la rotación constante que realiza aún en un mismo torneo, argumentó que él tiene "la idea de un cierto equipo titular, pero con muchos lesionados como hay ahora, como Zárate, (Eduardo) Salvio y (Ramón) Ábila, es necesario. Los dos primeros ya están entrenando y ojalá puedan estar el sábado contra San Lorenzo", expresó.

"Y en cuanto al partido de hoy, nos faltó eficacia ofensiva y no me gustó que tuvimos dos desatenciones en pelotas paradas. Por esas acciones casi nos empatan, pero tendrímos que haber concretado las chances que tuvimos para que esas dos groseras distracciones no nos costaran el triunfo", advirtió.

Boca, que entre las figuras que tuvo anoche ante los platenses, contó con Iván Marcone y Sebastián Villa, junto al mencionado Mac Allister y "Bebelo" Reynoso, aunque ninguno sin sobresalir netamente, se entrenará el martes próximo (hoy tendrá libre) desde las 9.30 en Casa Amarilla, pensando en el clásico del sábado a las 17.45 en el Nuevo Gasómetro ante uno de sus escoltas a un punto como San Lorenzo. El otro es Talleres de Córdoba.