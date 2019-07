El entrenador de Boca Juniors, Gustavo Alfaro, mostró elípticamente su malestar por las salidas de algunos futbolistas y las demoras en las llegadas de otras, y puso como ejemplo que si se hubiese quedado "esperando que se fuera (Cristian) Pavón, hoy Eduardo Salvio no estaría en el club".

"Con Pavón hay situaciones que no están presentes, porque tengo la sensación de que le llegará una propuesta para irse, pero no seré yo quien lo resuelva", le indicó Alfaro a Télam en la conferencia de prensa post empate 0-0 con Huracán, por la primera fecha de la Superliga.

"Ahora, si esperaba que se fuera Pavón para que venga Salvio, el "Toto" todavía no estaría aquí. Hoy entró e hizo las cosas muy bien. Ya en la primera práctica me demostró que no debo explicarle nada. Sabe tirar la diagonal, picar al espacio, meterse adentro, y resuelve como el jugador de jerarquía que es", agregó.

El camino de la charla siguió posteriormente por Darío Benedetto, y sin confirmar su venta al Olympique Marsella francés, solamante apuntó que "lo que pase con él será parte de una negociación que hará Boca".

"Darío está lesionado, porque si no lo estuviera, habría jugado esta noche y quizá el miércoles con Athlético Paranaense. Tiene una distensión en el gemelo de la pierna derecha, la misma lesión que Lisandro López, y por eso ayer hizo trabajo diferenciado", puntualizó.

"No quiero que se vaya ningún jugador, pero después hay negociaciones. Ayer me hablaron de traer "un nueve" y quedaron mañana en decirme como van las cosas. La idea es traer un punta", avisó, sin dar nombres propios, aunque el jugador que más lo seduce en ese puesto es el francés de Tigres, de México, André Gignac.

Y justamente sobre esa posición aclaró que Boca tiene "a Jan Hurtado, que es "nueve de área" y hoy tuvo una acción en que no pudo sacarse al arquero de encima, pero aguantó bien y llegó a los espacios".

"En cuanto a Alexis Mac Allister, hoy no fue ni al banco porque tiene una sobrecarga muscular, pero por ejemplo Nahitan Nández está teniendo una respuesta muy buena y me dice que le cuesta mucho irse de Boca porque es muy feliz acá", reveló.

"Y respecto de Daniele De Rossi, es un jugador muy táctico, porque le expliqué tres cosas en los entrenamientos y las hizo a la perfección, como antes conté lo mismo de Salvio. Le dije como salir, atacar y presionar, y las interpretó al instante. No va a necesitar tampoco tiempo de acoplamiento. A lo mejor puede debutar para el partido con Almagro por Copa Argentina del martes 13 de agosto en el Ciudad de La Plata", avisó.

Y para el partido del miércoles por la revancha de los octavos de final con Athletico Parananense en la Bombonera advirtió que solamente está pensando "en lo futbolístico. Y cuando me preguntan que opino del árbitro chileno que nos dirigirá, Julio Bascuñán, yo pienso en el que estará en el VAR (el uruguayo Andrés Cunha). Para mi el otro día en Brasil, el penal que le dieron a ellos no fue, e insisto con eso. El juez que pasa inadvertido, para mí siempre será el mejor", concluyó.