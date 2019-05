Alfaro lamentó la lesión de Reynoso

El entrenador de Boca Juniors, Gustavo Alfaro lamentó la lesión del volante Emanuel Reynoso, que se perderá el resto del semestre por un esguince severo en la rodilla derecha, porque lo considera "un jugador fundamental para lo que se le viene al equipo en la Libertadores y la Copa de la Superliga".

"Me voy dolido por lo de Reynoso, más allá de que cumplimos con nuestro objetivo de ganarle a Godoy Cruz y clasificarnos a los cuartos de final de la Copa de la Superliga. Lo vamos a extrañar porque era fundamental para lo que se nos venía", admitió Alfaro en la rueda de prensa post partido.

🎥 Gustavo Alfaro, en vivo en conferencia de prensa. https://t.co/7nFAWs8wW7 — Boca Jrs. Oficial (@BocaJrsOficial) May 6, 2019

"Este encuentro fue muy largo y raro por la suspensión que hubo en el primer tiempo por la lluvia, pero fuimos justos ganadores", expresó el técnico, que en todo momento se mostró molesto por una situación que luego aclararía.

Y eso tuvo que ver con un reportaje que se publicó este domingo y al que se refirió en estos términos: "Cuando hago una nota individual, siempre estoy esperando la pregunta que me van a hacer para poner el título, y por eso no me gustan ese tipo de entrevistas, porque ya estuve en ese "palo" (fue comentarista de la cadena colombiana Caracol)", remarcó.

"Por eso me dolió el título que publicó hoy un diario deportivo local, innecesariamente controversial.

Siempre respeto a los demás para que me respeten a mí, y nunca hay que escupir para arriba. Siempre traté de ser muy cauto en la vida. A mi no me gusta la demagogia", enfatizó.

La nota en cuestión tiene un título de tapa con una declaración suya en la que manifiesta que "lo de River fue mucho peor", en referencia obvia al descenso que sufrió el club de Núñez.

Por su parte el goleador de la lluviosa noche en la Bombonera, Ramón Ábila, sostuvo que ahora el equipo debe tratar de "seguir sumando porque Boca exige todo el tiempo. Nos estamos preparando cada vez mejor y el jueves tenemos una linda batalla para quedar primeros en el grupo", dijo el autor de los dos primeros tantos en el 3-1 ante los mendocinos, en referencia al encuentro frente a Atlético Paranaense, por la Libertadores.

Por su parte el arquero Esteban Andrada, que recibió un gol del paraguayo Richard Prieto, manifestó que a pesar del triunfo se iba con un sabor agridulce porque siempre quiere "salir con el arco en cero. Me voy un poco caliente por eso. Salí con la pierna derecha y no tuve recorrido para desplazarme. Si sacaba el pie izquierdo, la podía atajar", analizó.

Y finalmente Carlos Izquierdoz se mostró "feliz y confiado" por este momento del equipo y también personal, "ya que el trabajo" es lo que caracterizó su carrera, y por ello y el apoyo de su familia es que pudo "superar la amargura de aquel gol en contra en la final de la Libertadores ante River".

De hecho Izquierdoz y el resto de sus compañeros, acompañados por familiares, se quedaron dentro del campo de juego sacándose fotografías con la Supercopa Argentina conseguida el pasado jueves ante Rosario Central en Mendoza.