Alfaro: "La idea es no hacer cambios"

Gustavo Alfaro dio a entender que Carlos Tevez no regresará a la titularidad frente a Lanús, el domingo a las 19.20 en la Bombonera. “Salvo Junior (por Alonso), quien está por ser padre, la idea es no hacer cambios”, afirmó durante un acto relacionado al departamento de Cultura del club.

El director técnico destacó que “se vienen tres partidos muy importantes en una semana y habrá que tener en cuenta muchas cosas”. Además, agregó: “Pavón (Cristian) arrastra una sobrecarga muscular y Nández (Nahitan) empezó esta mañana a trabajar en campo. Más allá de que sea difícil que esté desde el inicio, vamos a esperar su evolución”.

Con respecto a la chance de que Tevez y Mauro Zárate jueguen junto, Alfaro fue contundente. “Hoy los probé un rato y lo hicieron muy bien. Es una opción válida. Estoy viendo alternativas y quizá pueda ser para el miércoles (ante Atlético Tucumán). Para mí no es uno u otro”, manifestó.

El entrenador se refirió a la vuelta de Nández y destacó que “tiene que entrar para equilibrar absolutamente el mediocampo, porque hay veces que Marcone (Iván) está demasiado solo en la contención”. En tanto, añadió: “El equipo evoluciona en algunas cosas y en otras le falta acomodarse. Va a llevar su tiempo. Es cuestión de confianza para lograr un crecimiento. Y eso te lo dan los resultados”.

Sobre las versiones de que Sebastián Villa no sería tenido en cuenta, Alfaro despejó cualquier incertidumbre. “Le dije que luche como cualquiera para tratar de ganarse un lugar y aclaré delante de todos que las malas noticias las doy yo. Y con el libro de pases abiertos, no ahora. No me puedo hacer cargo de todo lo que se diga”, concluyó.