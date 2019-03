Alfaro explicó por qué sacó a Tevez

El entrenador de Boca Juniors, Gustavo Alfaro, justificó la salida de Carlos Tevez reemplazado por Mauro Zárate cuando quedaban más de 20 minutos de partido ante Jorge Wilstermann "por una cuestión aeróbica, ya que tanto a él como a Darío Benedetto les estaba faltando el aire".

"Jugamos un partido complejo, que por las condiciones del campo y la altura no contribuyeron para desarrollar sobre todo el juego ofensivo que pretendíamos", amplió sus conceptos Alfaro una vez consumado anoche el empate sin goles ante el conjunto boliviano en los 2.570 metros de altura de la ciudad de Cochabamba, en el debut "xeneize" por el grupo G de la Copa Libertadores.

El entrenador vertió posteriormente conceptos elogiosos para quien fue la figura de la cancha, el ex Boca juniors ahora en Jorge Wilstermann, Cristian Chávez. "Pochi es un gran jugador y yo hubiera querido llevarlo a los equipos en que estuve antes, pero no tenían presupuesto para comprarlo. Pero me alegro que esté tan bien en Bolivia, porque es tan gran jugador como persona", manifestó.

Y sobre el clásico del próximo fin de semana por la Superliga anunció que realizará "tres o cuatro cambios", pensando también "en que habrá que jugar después con Deportes Tolima, de Colombia, en la Libertadores".

Y sobre este último punto fue que volvió a referirse a Tevez, ratificando que lo sacó cuando promediaba la etapa final "para preservar su condición física porque el calendario que viene es muy apretado, y lo mismo ocurrió con Benedetto". El "Apache" dijo que tenía ganas de seguir jugando el partido.

Finalmente Alfaro reconoció que en el primer tiempo "fue muy claro el penal que le cometieron a Iván Marcone, pero no sirve ya quejarse, sino que hay que mirar para delante y tratar de sumar de a tres en el próximo partido".